El escenario le da vitalidad a Emmanuel

Tijuana, BC.- Emmanuel se mantiene más activo que nunca. En su hablar se nota la frescura de su jovialidad, y aún con sus 68 años de vida, el escenario dice, lo mantiene vivo.

“Siempre, es una sensación que sigue siendo indescriptible, que me mantiene vivo, que disfruto mucho y que gozo, siempre me da mucha fuerza escuchar la alegría del público”, dijo Emmanuel en entrevista vía telefónica.

El cantante llega el próximo sábado 16 de diciembre a Tijuana como parte de su gira de presentaciones por el País, con una estela de éxitos, los mismos que comenzaron hace más de cuatro décadas.

“Llevo un arsenal de canciones, como tú dices, pero llevo algo más importante que es el corazón y las ganas de cantarles, voy con mis músicos y la maravilla de regresar siempre a Tijuana”, puntualizó.

La elegancia en el vestuario de Emmanuel

Sí algo distingue a Emmanuel en sus presentaciones es la elegancia de su vestuario, tanto como los temas imprescindibles que ya son todos unos clásicos, pero qué siente él de ser un referente de la industria hispana.

Se sienten muchos años, y se siente una gran alegría y una responsabilidad porque, creo que a todos nos pasa que cuando nos entregamos a alguien, no queremos que ese alguien nos traicione.

“Y dentro de lo que ha sido mi música, siempre me he arriesgado a hacer cosas diferentes y que en ciertos momentos me decían que mi público no iba a entender y los temas rompieron con lo que ocurría”, consideró.

Y así fue como se posicionaron “La chica de humo”, “La última luna”, “Toda la vida” o “Corazón de melao”, fueron momentos que arriesgó a caminar en sendas peligrosas.

“Al final ese riesgo vale correr si vas a dar una novedad, en la vida la novedad te da una sorpresa y un motivo, y en la música en mi caso fue algo primordial, el descubrir lo diferente”, reiteró.

Proyectos de temporada

El intérprete de “Bella señora”, en esta temporada decembrina lanza un disco de vinil con clásicos navideños, temas poderosos que cada año suenan, pero que esta vez le dará su toque personal.

La placa incluye el famoso “All I Want for Christmas Is You” en género big band, que le gusta mucho y que de pequeño era su favorito.

A detalle

Emmanuel

Concierto: 16 de diciembre

Lugar: El Foro, Tijuana

Costo: 900 a 5,000 pesos

Venta: Taquilla Real Inn

www.compratusboletos.com