Domínguez Uscanga busca elevar el estándar del turismo

Tijuana BC.- Favorecer a la cadena de valor y a la ciudad son las motivaciones de la presidenta de la Asociación de Hoteles del Noroeste (Ashono), Martha Inés Domínguez Uscanga, para buscar la presidencia de Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco) 2023-24, que hoy se decide.

Como le he dicho a mucha gente ¿por qué no? (Postularse), tengo una trayectoria de 26 años en el medio y estuve como tesorera del organismo, puedo hacer mucho todavía en Cotuco para hacer una ciudad más bonita para todos”

Dijo.

Domínguez Uscanga subrayó que aunque la industria o el comercio estén en boga, el turismo es una fuente de ingresos importante para la ciudad y generar una imagen benéfica para todo tipo de sectores.

Pilares del turismo

Los 4 pilares del turismo tijuanense, apuntó, son el sector del turismo médico, turismo de congresos, eventos deportivos y uno de los sustentos principales de los negocios, el turista mexicoamericano.

La presidenta de Ashono puntualizó que el reto más importante es elevar los estándares de calidad para albergar un “buen turismo”, así como en mejorar la imagen de Tijuana y coadyuvar con organizaciones.

“Soy una promotora nata del turismo, me he dedicado siempre a hacer promotora, traer congresos, el reto más fuerte que me enfrento cuando voy y traigo un congreso o traigo visitantes es la imagen de la ciudad”, recalcó.

Domínguez Uscanga destacó que, de ser elegida presidente, se apoyará en la sintonía con organizaciones para la ejecución de proyectos que den valor agregado al municipio de Tijuana.

“Tenemos la Capital Mundial del Diseño donde podemos hacer mucho en cuanto a imagen, porque eso nos ayudará a competir por eventos y congresos contra otras partes del país”, añadió.

¿5 PALABRAS O FRASES QUE DEFINEN EL TURISMO DE TIJUANA?

“Dinámico, cambiante, propio de México, de bonita frontera y pujante”, contestó la presidenta de Ashono.

¿ALGÚN MENSAJE FINAL A LOCALES, TURISTAS E INSTITUCIONES?

“Somos buenos anfitriones, pero nos falta trabajar más en conjunto y cerrar filas, hay muchos buenos proyectos que se tienen que implementar… Tijuana siempre ha sido una frontera que espera a los visitantes, hecha para el turismo internacional y nacional”, finalizó.

Datos adicionales

Domínguez Uscanga lidera la Asociación de Hoteles del Noroeste desde el 2022, destacando que ha sido la primera mujer que ha logrado presidir la organización en sus 27 años de historia.

De origen tijuanense, la también licenciada en Turismo ha sido docente en la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), por más de 15 años.

Asimismo, cuenta con una marca de ropa llamada “Baja te adopta” y también se desempeña como consejera en diferentes cúpulas empresariales.