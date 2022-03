Denuncias contra ex funcionarios por planta fotovoltaica siguen adelante: Secretario de Hacienda

Rosarito, BC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desconoce de la existencia del fideicomiso de la planta fotovoltaica, por lo que las denuncias en contra de ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla, siguen adelante, aseguró Marco Antonio Moreno Mexia, Secretario de Hacienda en el Estado.

Durante la transmisión del "Miércoles de mañanera" realizado en Rosarito, el funcionario explicó que si bien esta obra no tendrá los permisos para poder realizarse, el Estado tiene técnicamente la obligación de pagar un pasivo sin que la obra haya iniciado de una cifra cercana a los 12 mil millones de pesos.

Precisó que el Estado no ha realizado ningún evento de cancelación de la obra para no detonar las cláusulas que generaría una obligación de repago, y eso es lo que se está combatiendo legalmente.

Marco Antonio Moreno Mexia, Secretario de Hacienda en el Estado. Foto: Carmen Gutiérrez

“Lógicamente el presidente (AMLO), no está enterado del detalle de la estructuración del proyecto y ante todas las inconsistencias del proyecto, se firmó un contrato de un fideicomiso que obliga a realizar el pago de una inversión teórica no realizada y no está vinculada a la obligación de tener los permisos para su construcción y funcionamiento”, expuso.

Continuarán demandas contra ex funcionarios

Asimismo, precisó que las acciones legales emprendidas en contra de los ex funcionarios del pasado gobierno estatal que intervinieron en el proyecto, continuarán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia mañanera a GRUPO HEALY, que no se habían otorgado permisos por parte de la federación para la construcción de la planta fotovoltaica de Next Energy.

Mencionó que no podía haber denuncia de fraude si la planta no estaba autorizada.