Mañanera de AMLO: Federación negó permiso para construir fotovoltaica de Next Energy informa AMLO; “no puede haber denuncia de fraude si no hay planta”

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Federación negó el permiso para la construcción de la planta fotovoltaica de Next Energy y que por ello las demandas del gobierno actual en contra de ex funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez no proceden.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre las denuncias penales del gobierno de Baja California en contra de al menos tres ex Secretarios de la Administración de Jaime Bonilla Valdez, por probable daño al erario por el orden de los 12 mil millones de pesos.

Tengo entendido que esa planta no ha sido autorizada por las autoridades federales, acuérdense que todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica son asuntos de carácter federal, no pueden disponer los estados sobre la energía eléctrica, sobre la producción, distribución de la energía eléctrica, de acuerdo a la Constitución es algo que tiene que ver con el gobierno federal”, dijo.

Planta no tiene permiso

El mandatario pidió preguntar el estatus del permiso y se le informó durante la conferencia de prensa que la Secretaría de Energía (Sener) lo negó.

“Entonces no puede haber denuncia de fraude pienso yo, si no esta autorizada la planta porque no se puede hablar de 12 mil millones si todavía no tiene autorización la planta, no existe todavía la planta según mi información”, contestó.