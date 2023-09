Concreta gobierno de Marina del Pilar fideicomiso histórico para pensión de las y los policías del Estado

MEXICALI.- En cumplimiento al compromiso de proporcionar seguridad financiera a las y los policías que se encuentran en proceso de retiro, el Gobierno del Estado constituyó un fideicomiso histórico que representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de las instituciones policiales y el bienestar de quienes han dedicado años de servicio a proteger a la comunidad, indicó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.

La mandataria estatal señaló que dicho instrumento les otorgará prestaciones sociales en general y que, en este primer ejercicio, se destinará un retiro digno a las y los elementos que ofrecieron gran parte de su vida a la seguridad de Baja California, por lo que el próximo paso es invitar a los ayuntamientos a adherirse a este plan estatal de seguridad social, aprovechando la oportunidad que les permitirá dignificar a la corporación policial de sus respectivos municipios.

Por su parte, el secretario de Hacienda del Estado, Marco Antonio Moreno Mexía, fue el encargado de firmar el significativo acuerdo en conjunto con el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, y el presidente de la Federación Policial de Baja California, Alejandro Monreal Noriega.

Moreno Mexía destacó que la firma de este convenio significa el cumplimiento de un compromiso de manera formal con el respaldo presupuestal, acorde a la promesa de la gobernadora Marina del Pilar, en seguimiento a una política pública instrumentada desde el primer día de la presente administración.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: matan a uno en la Cacho

El Gobierno de Baja California aportó 500 millones de pesos al mecanismo, con lo que se beneficiarán policías listos para retirarse, explicó Moreno Mexía. Adicionalmente, los municipios podrán integrarse con sus propios recursos para beneficiar a las y los agentes municipales.

“El Gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda, junto a las y los policías, construyeron un mecanismo real, eficiente y transparente que permite recibir los recursos que brindarán seguridad a las y los policías que están retirándose", subrayó el funcionario estatal.

Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, subrayó que esta iniciativa “no es un regalo para las y los policías, ya que si hay alguien en el Estado que se juega la vida en cumplimiento de su deber son precisamente las fuerzas policiales”.

Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación Policial de Baja California, agradeció el compromiso de la gobernadora Marina del Pilar, por apoyar este mecanismo único en beneficio de las instituciones policiacas.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: balean a uno en Terrazas del Valle

"Creo que en toda la historia de Baja California no se había tenido esto, y eso te lo digo, yo tengo casi 30 años de policía, nunca me ha tocado un esquema de este tipo de manera seria y formal, jurídica y financiera, 500 millones en un ejercicio del segundo año para nosotros nos da una gran satisfacción, porque pone a Baja California en el plano nacional de ser ejemplo de un gobierno sensible y humano a las necesidades de las y los policías que arriesgan su vida por la seguridad de todas las familias", indicó.