Capacitarán a secretarios y directores del Ayuntamiento en perspectiva de género

Tijuana, B.C.- Buscan capacitar a secretarios y directores del Ayuntamiento en cuestión de perspectiva de género por parte del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer).

Desean que personas en posición de toma de decisiones se capaciten, indicó la titular de la paramunicipal, Tanya Alejandra Mota Alvarado, uno de los tres principales enfoques para la institución en este 2023, es el capacitar a funcionarios.

Las mujeres necesitamos un instituto, una unidad con perspectiva de género, porque a nosotras nos están violentando porque somos mujeres, y no podemos hacer nada contra el hecho de que somos mujeres, además es algo con lo que nacemos, y no tenemos que temer por nuestra vida, nuestra seguridad no se tiene que ver violentada”, expresó.