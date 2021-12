Benjamín Mora Jr, una historia diferente entre los entrenadores mexicanos

Tijuana, B.C.- Benjamín Mora Jr, ese es el nombre de un director técnico mexicano totalmente diferente a las mismas historias de siempre: Se atrevió a salir al extranjero, es joven y ganador.

Al mismo tiempo que construye un equipo de época en la Liga de Malasia, no deja de prepararse para el día en que una oportunidad más grande toque su puerta.

Después del miedo está la vida que quieres”, ese es un consejo que el entrenador del Johor ofrece, y si lo hace es porque un día tuvo que aplicarlo.

Puede volverse seis años atrás y recordar cuando se embarcó en una aventura que implicaba romper barreras culturales, del idioma y los ‘estigmas’ que rodean al futbol.

“Me iba a costar más trabajo por no ser un ex jugador reconocido, por no tener una espalda que me sostuviera de fama o de reconocimientos previos a ser entrenador”, mencionó durante su visita a la instalaciones de FRONTERA.

Cuatro títulos de liga, tres Supercopas, una Copa, cuatro participaciones en la Champions League de Asia, y ser el estratega con más victorias en el país asiático, avalan su trabajo.

Aparte de los trofeos, son los aprendizajes, actualmente tiene la licencia para dirigir en Norteamérica, Sudamérica, Asia y un año más que dirija en Primera división y es elegible para poder entrenar en Europa.

“Estoy construido de una manera distinta a muchas personas, no sé si mejor o peor. Me siento súper poderoso en mentalidad”, mencionó.

O puede ver hacía el horizonte e imaginar hacía dónde lo llevará el balón. “Yo veo entrenadores más chicos que yo que están dirigiendo en la Bundesliga, en España, en la elite de futbol y me pregunto ¿Por qué yo no he podido hacerlo?”, expresó.

Se formó como entrenador cuando el Endit tuvo su primera sede en Tijuana, incluso fue auxiliar en diferentes categorías inferiores de Xolos, auxiliar en Primera con Carlos de los Cobos en Gallos, trabajó en Atlante, Dorados, Guerreros de Chiapas y Cafetaleros de Tapachula.

También tuvo paso como jugador en ligas de ascenso. “Yo jugué a niveles más bajos, conozco los vestidores, las directivas, he charlado con muchos directivos que están interesados en conocer mi proceso, mi metodología, mi manera de entrenamiento, cómo se compone mi staff”, contó.

“Si me gustaría venir a México, me encantaría ser parte de su historia, hoy en día en Malasia me han tratado muy bien, irónicamente mucho mejor que en mi país”, compartió.

En el recién culminado Apertura 2021 solo tres entrenadores mexicanos terminaron el rol regular, Javier “Vasco” Aguirre con Rayados, Miguel “Piojo” Herrera en Tigres y Michel Leaño en Chivas.

A sus 42 años, Mora Jr reflexiona sobre ese dato, en otros países rara vez le dan oportunidad a los mexicanos, mientras que en territorio nacional, muchas veces arriban sin merecerlo a cargos importantes dentro del futbol.

“Hay entrenadores que han venido a México, que no tienen el curriculum para dirigir en México, la trayectoria o los campeonatos, pero les dan la oportunidad”, apuntó.

“Pero ves que viene y se van, vienen y se van, después, el mexicano se va haciendo grande y después es ‘porque eres joven y no tienes experiencia, después es porque no has dirigido y ya te pasaste de la edad’”, culminó.

La excelencia como rutina

Si la tarea de Benjamín Mora Jr en Malasia ya era un reto por el cambio que significa en su vida diaria, el mantener a los ‘Tigres’ de Johor en la cima también es de aplaudir.

“Tampoco es nada fácil llegar a algo que está hasta arriba y mantenerlo arriba, rompiendo récords, ya que ha sido campeón”, aceptó.

Y si a eso se le añade que el equipo es propiedad del Príncipe Tunku Ismail, incrementa el grado de dificultad.

“Gestionar a una directiva tan exigente, no es un dueño normal, es un general del ejército de Malasia y es el próximo sultán. Te pide perfección y excelencia”, confesó.

Gracias a la influencia del Príncipe, ex jugadores como Ryan Giggs, Figo, David Beckham, Gary Neville, Rivaldo, Nesta, Hernán Crespo, entre otros, han visto partidos de su equipo,

Algo que lo llena de orgullo, es el de una ocasión que coincidió con Ronaldo (el brasileño) y elogió su trabajo. “Me dio un abrazo y me dijo: ‘Me encantó el equipo, la manera en la que se fusionaron, la armonía que tuvieron para jugar al futbol’.

Son esos momentos en los que su viaje hace más sentido. El camino es su recompensa.