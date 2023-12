Atiende SEPM salud mental de estudiantes

Tijuana BC.- La pandemia del coronavirus generó afectaciones emocionales en niños y adolescentes por lo que la Secretaría de Educación Pública Municipal se encuentra atacando esta problemática.

Para el 2024 buscarán reforzar el aprendizaje en matemáticas, lectura y ciencia, asignaturas en las que México ocupó el antepenúltimo lugar de acuerdo a la prueba PISA 2022.

La titular de la secretaría, Andrea Ruiz Galán, reconoció que existe un rezago en general, sin embargo, durante la pandemia fue más fuerte.

No es que no nos preocupara, pero si emocionalmente un niño o cualquier persona no está bien, es imposible que se pueda superar el rezago, necesitamos atender la situación de raíz para poder lograr el objetivo que formemos ciudadanos de calidad para Tijuana”