Tijuana, B.C.- El delegado federal de programas para el Bienestar en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, confirmó la alerta de COFEPRIS por helados contaminados.

Dijo que la agencia sanitaria recomendó no comprar ni consumir los helados de la marca Soft Serve On The Go, la cual está contaminada con la bacteria listeria monocytogenes.

Cofepris informó que dicha bacteria puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náuseas, vómito, diarrea, entre otros.

Te puede interesar: 65% de compradores de departamentos son tijuanenses: AMPI

Ruiz Uribe dijo que la empresa Real Kosher Ice Cream realizó el retiro voluntario de dicha marca de helados en Estados Unidos de América pero algunos productos fueron distribuidos en México.

Los sabores de los productos involucrados son

-Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

-Razzle n´Dazzle Peanut Butter

-Caramel Vanilla (Caramelo)

-Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

-Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango)

-Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera)

Finalmente Jesús Alejandro Ruiz Uribe, indicó que Cofepris exhorta a la población a que, de contar con información sobre la posible comercialización de estos productos, realice la denuncia sanitaria correspondiente a través del teléfono 800 033 5050 o en gob.mx/cofepris .