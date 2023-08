Buscan a sus desaparecidos en Semefo

Tijuana, B.C.- Madres de Veracruz buscaron a sus hijas, esposos y hermanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Tijuana, con la intención de confirmar su deceso o reavivar la esperanza de algún día encontrarlos con vida.

La señora Alma Ruiz desde 2010 busca a su hija Dilia Antonia Ruiz, quien desapareció en Tamaulipas. En ese entonces tenía 27 años.

En la última década recorrió Veracruz, Tamaulipas, Guadalajara, Nayarit, Durango. Por tercera ocasión viajó a Tijuana porque le han contado que su hija deambula en playas de Tijuana y albergues.

“Una esperanza aunque poquito fea, pero tenemos la esperanza de encontrarla en cualquier condición”, dijo después de hojear el álbum de los cadáveres que se encuentran en Semefo.

La señora Ruiz dijo que su hija Dilia es madre de tres hijos, quienes dejaron de verla cuando eran bebés; ahora que ya son adolescentes la extrañan más y desean recuperar su infancia al lado de su mamá.

Lo que quiero es encontrarla como sea, pero ya saber de ella. No ha sido fácil, si no la busca uno, nadie la va a buscar. Quizá las autoridades investiguen, pero no hay como uno de buscarla”, expresó.