Gana votación América Soto Villa, nueva presidenta del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN

Rosarito, B.C.- Tras una muy reñida elección, la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Rosarito, América Soto Villa, apostará primero por la unificación del partido ya que ganó con solo 12 votos a su competidora Nancy Ramírez Ramírez.

Soto Villa, sustituye en el encargo a Antonio Macías Garay, y es la primer mujer que dirige los destinos del panismo en Rosarito, por ello precisó que buscará unir a la membresía, pues solo acudió a votar el 32% del total del padrón.

Detalló que la membresía no ha sido depurada, para descartar a aquellos que por alguna razón ya no pertenecen al partido, pues de 564 que están registrados, sólo acudieron a votar 174, de los cuales 92 fueron para ella y 80 para Nancy Ramírez.

La mitad de la membresía opinó diferente en las urnas a mi proyecto, y no puedo dirigir nada más con la mitad, quiero el 100% de la militancia que votó y saber qué ocurre con el resto que no acudió a las urnas y por qué no está participando”, explicó.