Continúa problemática de basura en playas de Rosarito

ROSARITO, B.C.- La basura continúa siendo uno de los grandes problemas en las playas de Rosarito, y aunque se anunció que se aplicarían severas multas a quienes fueran sorprendidos arrojando basura en la arena, la medida aun no se aplica pues apenas se trabaja en un reglamento, para hacerlas valer.

El Secretario General de Gobierno en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Moreno Ávila, explicó que posiblemente sea hasta el próximo año cuando se puedan aplicar multas en la playa, pues se trata de un área de competencia federal y se analiza los alcances para poder actuar en la playa.

El funcionario, mencionó que se revisa todo el marco legal para ver la posibilidad de aplicar las sanciones a los infractores, dentro de la playa, para no invadir funciones.

Carmen Gutiérrez

Por ahora puntualizó, no se están aplicando las multas como se pretendía, pero exhortó a los visitantes a hacer conciencia del cuidado del medio ambiente y contribuir a la limpieza de las playas, donde se generan toneladas de basura, aun y cuando las playas fueron reabiertas sólo para realizar algún deporte, como caminar y correr e incluso nadar en el mar.

El problema es que la gente no entiende explicó, y realiza actividades no permitidas como el recreo y lamentablemente no hay suficiente personal para vigilar toda la franja costera.