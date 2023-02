Aún sin señalética de no fumar espacios públicos de Rosarito

Rosarito, BC.- A pesar de que el próximo 15 de febrero empezarán a aplicarse las sanciones de la Normatividad de Control de Tabaco, en Rosarito se carece de señalética, sobre todo en los espacios públicos donde ya no se permite fumar.

La Regidora y Presidenta de la Comisión de Salud, María Ana Medina Pérez, explicó que ni siquiera en las instalaciones del Palacio Municipal hay señalética para advertir a los fumadores que está prohibido hacerlo y tampoco hay un lugar en específico, donde se permita esta práctica, si es que aplica.

Dijo que el pasado 5 de agosto del 2022 se creó un Reglamento de Control y Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y Emisiones y desde entonces, se hizo un exhorto en el Cabildo para que se colocara la señalética en los edificios públicos, pero se ha hecho caso omiso de ello.

María Ana Medina Pérez, regidora y Presidenta de la Comisión de Salud.

Iniciarán las sanciones a comercios

Medina Pérez, comentó que en enero entró en vigor un decreto para modificar la Normatividad de Control de Tabaco y después del día 15 de febrero empezarán las sanciones a los comercios y también a quienes fumen en lugares prohibidos.

Mencionó que la gente no está debidamente informada sobre las nuevas disposiciones ya que no se ha hecho una promoción ni se han colocado señales para que se conozca en dónde no se puede fumar y si hay áreas para hacerlo, a fin de que no sean sorprendidos con multas.

La edil expuso que como gobierno se debería de poner el ejemplo, pues la ley no se dirige sólo a la iniciativa privada, sino también para el gobierno en todos sus niveles y cómo se sancionará si no cumplen.