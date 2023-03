'Tramo de la muerte' golpea al turismo de La Bufadora

Ensenada, BC.- Debido a la tardanza al transitar por el tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como “tramo de la muerte”, donde se ejecutan obras de modernización, los turistas de los cruceros que toman tours tardan hasta más de dos horas en llegar a La Bufadora.

“Al turista lo tomamos, lo llevamos a esa zona y debe de permanecer tres horas y media o cuatro en La Bufadora que es donde viene la derrama económica importante, sin embargo, ahora se tienen que programar salidas más temprano para el trayecto debido a que son dos horas y media para llegar a La Bufadora”, detalló Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vitivinícolas (Fetraex).

Te puede interesar: Pérdidas millonarias por mala planeación en el tramo de la muerte: CCEE

Mencionó que antes de que se realizarán las obras de modernización, un viaje a La Bufadora era de aproximadamente 45 minutos, pero con las obras se ha generado un caos en la zona.

Se están acortando los tiempos del turista dentro de La Bufadora, eso es una afectación durísima, son dos horas y media en el traslado, se quedan una hora y media y otras dos horas y media de regreso para poder cumplir con los horarios de la naviera, eso impacta directamente en la venta de paquetes dentro del barco y lógicamente impacta económicamente y en imagen al destino”, expresó.

Te puede interesar: Ciudadanos y empresarios continuarán vigilantes en el Tramo de la Muerte

Preocupa a prestadores de servicios locales

El empresario dijo que no es un tema que le preocupe tanto a las líneas navieras porque ellos venden lo que se oferta en el barco, pero sí es un tema que preocupa a los prestadores de servicios locales.

“Si nosotros no llegamos a tiempo con un turista la naviera multa al intermediario con cantidades fuertes de dinero y se corre el riesgo de que no regresen, no nos ha pasado eso, pero sí ha habido accidentes donde estamos bien preocupados por llegar, Tránsito Municipal hace su trabajo en la medida que pueden, nos ha tocado que desahogan el tráfico y nos dan un poco de preferencia al transporte turístico atendiendo esas quejas”, indicó.