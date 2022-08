Trabajadoras de un campo agrícola de San Quintín denuncian violencia laboral

Ensenada, B.C.- Acompañadas de la secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, un grupo de jornaleras estuvieron afuera de la empresa agrícola Mori, para denunciar supuestos malos tratos durante las jornadas de trabajo.

“Ya empezó la plantación de fresa y normalmente lo que mide un surco para plantar son 100 metros, pero últimamente le han estado aumentando hasta 120 metros el surco, y nos dicen que están pagando 50 pesos el surco, pueden decir que es mucho dinero por un surco, pero para los que sabemos que es plantar fresa, es estar agachado completamente”, explicó.

Mencionó que normalmente los surcos están cubiertos de plástico para proteger el cultivo de la humedad y la tierra, sin embargo, señaló que debido a que dicha empresa tiene poco de sembrar fresa, por lo que los cultivos no tienen plástico y eso implica mayor trabajo.

Las compañeras salieron con dos surcos, estamos hablando que se van a su casa con 100 pesos cuando sabemos que aquí la canasta básica ha aumentado, una cartera de huevo ya cuesta casi los 100 pesos, aparte de eso, el maltrato de los mayordomos que les dicen a los trabajadores que se callen y que se pongan a trabajar, no se vale que sigamos padeciendo la violencia laboral”, expresó.

Te puede interesar: Preocupa desaparición de personas en San Quintín

Ramírez Ruiz dijo que a los trabajadores están mediante la modalidad conocida como “saliendo y pagando”, no a través de un contrato.

Los abusos

“Se tiene que dar un contrato a la gente, que tengan seguridad social, que tengan las prestaciones de ley, un trato digno y un salario digno, y no solamente eso, salen a las 10:30 horas y se tienen que esperar hasta las 15:00 horas para que les paguen, y de aquí a la comunidad de donde vienen hacen media hora, quiere decir que llegan tarde a su comunidad”, explicó.

La líder sindical dijo que están pidiendo que, además de los 100 pesos por los surcos, a los trabajadores les paguen el día de trabajo que equivale a 360 pesos y que el camión de la empresa los lleve a su comunidad.

Te puede interesar: Fallece niña luego de sentirse mal en Playa Hermosa

“No se vale que estén en el sol esperando que la empresa venga a pagarles sus 100 pesos, es un abuso, yo estuve trabajando aquí dentro y el trato que los mayordomos dan a la gente es inhumano”, manifestó.

Por su parte, una de las trabajadoras, que optó por no dar su nombre por temor a represalias, denunció que la carga de trabajo es excesiva.

“El surco es de 75 a 90 metros a 50 pesos, y la mata está muy fea, las que no tienen corona no quieren que las plantemos y cuando lo tiramos llegan y nos llaman la atención, cada una hicimos dos surcos y a mí me quitaron uno, no me lo contaron, les dijimos que nos pagaron y nos dijeron que hasta las tres de la tarde”, detalló.

Los baños y la zona para tomar agua están muy retirados

“Para ir y venir pierdes un surco, para 100 pesos que ganamos, no nos alcanza ni para un kilo de tortillas o una cartera de huevo”, declaró.

Te puede interesar: Maltrato animal: Graban en Ensenada a mujer azotando cachorros y la denuncian

Finalmente, Abelina Ramírez afirmo que apoyará a los trabajadores para poner una denuncia ante la Secretaría del Trabajo, con el fin de que se mejoren las condiciones laborales.