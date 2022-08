Preocupa desaparición de personas en San Quintín  

San Quintín, BC.- En las últimas semanas miembros del Colectivo de Búsqueda de San Quintín, han localizado una gran cantidad de osamentas y cuerpos en fosas clandestinas, lo que cada vez se vuelve más común en dicho municipio debido a la extensión territorial y la falta de más elementos policiales.

“En San Quintín hay muchos lugares solos donde no entra la autoridad, tenemos mucha gente que por medio de la página de facebook nos mandan las fotos de sus familiares, pero no todos salen a búsqueda, yo también tuve un familiar desaparecido, lo encontré sin vida y a partir de eso me integré como voluntaria para apoyar a otras compañeras”, indicó Verónica Agúndez Luna, líder del colectivo.

Mencionó que gracias a las denuncias anónimas que reciben a través de Facebook o whatsapp, han realizado rastreos en lugares específicos, a los cuales acuden con el apoyo de las autoridades.

“El año pasado fueron 23 y este año llevamos 12 de enero a julio, entre osamentas y cuerpos, siempre tenemos el apoyo de la Guardia Nacional y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, una vez que nosotros encontramos un cuerpo se encarga la fiscalía y periciales, el cuerpo se manda a Semefo”, detalló.

Muestras de ADN en la Fiscalía

La líder del colectivo dijo que a las personas que tienen familiares desaparecidos les recomiendan que acudan a la fiscalía para que se realicen una muestra de ADN y que se pueda confrontar con los cuerpos que van siendo localizados.

“Esos trámites son súper tardados, nosotros el mes pasado tuvimos revisión de fotografías de cuerpos en el centro de gobierno y una de mis compañeras identificó a su hijo y el cuerpo tenía en Semefo un año y siete meses sin reclamar, no nos habían ensenado esas fotografías, ya se reconoció, pero el trámite va a durar hasta septiembre para que le den el resultado si es positivo o negativo del ADN”, señaló.

Verónica Agúndez consideró que la tardanza es debido a que cada vez hay más personas con familiares desaparecidos, lo que ha rebasado la capacidad de las autoridades.

“Hay muchos para el ADN y si uno como familiar no está constante no lo hacen, se van juntando y se van juntando”, declaró.

Jornadas de rastreo

En relación a las jornadas de rastreo, comentó que poco a poco han ido aprendiendo cómo localizar cuerpos, sin embargo, nunca han recibido un curso de capacitación y cuentan con pocos recursos.

“Ahorita ya no se nos hace tan complicado porque ya tenemos más conocimiento, empezamos a distinguir las partes del cuerpo y los huesos, hasta ahorita nadie nos ha dado un curso de cómo identificar un cuerpo o cómo se rastrea”, apuntó.

Asimismo, consideró que falta más empatía de las autoridades y de la sociedad en el tema, ya que es un problema que va en aumento y que cualquiera podría pasar por algo así.

“Tengo una compañera que tiene un año y siete meses que su hijo desapareció y no teneos nada de información de él, yo pido a las autoridades que nos pongan atención, que nos hablen, que nos citen, que nos digan cuáles son los avances en los casos porque aquí las autoridades no hacen su trabajo, no hacen nada”, opinó.