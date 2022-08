Tardan hasta tres horas en poner una denuncia por robo en Ensenada

Ensenada, B.C.- La semana pasada se registraron tres robos en la calle Lago Hurón del Fraccionamiento Valle Dorado, sin embargo, Oliver Quintero Rodríguez, quien fue uno de los afectados, logro grabar el hecho gracias a una cámara de vigilancia, y fue a interponer una denuncia, lo que resultó tardado y engorroso.

“Al parecer es la misma persona que ha ingresado a los vehículos para sustraer pertenencias, yo me di cuenta porque me faltaban cosas y cuando revisé las cámaras había una persona que en un lapso de 30 segundos se introduce al vehículo, agarra las cosas y se va caminando con las cosas en la mano como si nada, ni siquiera se preocupa por meterlas a su mochila”, señaló.

Gracias a un grupo de Whatsapp, él y otros dos vecinos se percataron que habían sido víctimas de robo en los mismos días, por lo que se comprometieron a que cada quien iría a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, asimismo, publicó el video en redes sociales para alertar a otras personas.

Sí hubo respuesta de las autoridades, yo puse el video en un grupo de Facebook y se compartió bastante, posteriormente estuvo pasando la policía y salía a hablar con ellos y me dijeron que estaban aquí porque les comunicaron del video en redes, creo que ellos están tratando de hacer su trabajo, pero en general falta más patrullaje en la ciudad para que los ladrones no estén tan campantes”, consideró.

Te puede interesar: Hay un promedio de 300 sexoservidoras en Ensenada

No obstante, Oliver Quintero consideró que el proceso de levantar una denuncia es bastante engorroso, complicado y quita muchísimo tiempo al ciudadano.

Odisea en el Ministerio Público

“La primera vez que hablamos a la policía para levantar la denuncia fue en cuanto nos dimos cuenta, vino la policía, pero como no estaba yo, le dijeron que él no podía levantar la denuncia, que tenía que estar yo, yo estaba con él en el teléfono, pero los policías no quisieron ni siquiera hablar conmigo, yo quería que ellos ya tuvieran la fotografía y el video del ladrón por si lo ven en la calle”, explicó.

Comentó que posteriormente fue al Ministerio Público a levantar la denuncia, marco por teléfono y lo mandaron a las oficinas que están ubicadas atrás del gobierno del estado y que cerraban hasta las 20:00 horas, sin embargo, cuando llegó aproximadamente eran las 18:00 horas y las oficinas ya estaban cerradas, debido a que en realidad cierran a las 16:00 horas, así que lo mandaron a la Calle Nueve.

Te puede interesar: Preocupa el ‘cobro de piso’ a pescadores en Ensenada: CCEE

“Se tardaron como dos horas en apenas atendernos, además del tiempo que se tardan en la denuncia, y te preguntan que si quieres que se investigue o si nada más es para que se arciche, ¿quién va a ir a perder tres horas para que se archive?, yo creo que eso ni se debería de preguntar”, opinó.

Asimismo, le comentaron que tenía que regresar al día siguiente a llevar la denuncia a la oficina que está a un lado para que se empiece a investigar.

“Se me hace algo de locos, como si quisieran que no lo hagas para que no tengan que trabajar o no sé, si ya te tomaste el tiempo de perder tres horas en poner una denuncia, todavía tener que regresar se me hace incongruente, creo que debería ser mucho más sencillo, que el policía viniera y le dijeras lo que pasó, se me hace que es muy complejo y es algo por lo que la gente no denuncia”, expresó.