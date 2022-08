Hay un promedio de 300 sexoservidoras en Ensenada

Ensenada, B.C.- Luego de que se diera a conocer que en Tijuana se ha duplicado el número de trabajadoras sexuales en cuatro años, el jefe de servicios médicos municipales, Arturo Carlos Manríquez Ayub, comentó que en ensenada hay aproximadamente 300 que trabajan en bares de la ciudad, sin embargo, la cifra es mayor contando las que trabajan en la zona de tolerancia y las que llegan cuando hay eventos turísticos.

“No hay un número exacto porque es muy fluctuante, pero es de alrededor de unas 300 que van y vienen, pero las que son constantes son alrededor de unas 250, aquí se ha hecho muy buen control, no hemos tenido ningún brote ni aumento de enfermedades de transmisión sexual, además de que se hacen sus exámenes periódicos y sus valoraciones médicas, se les dan pláticas mensualmente sobre la prevención”, afirmó.

El funcionario comentó que todos los días se hacen inspecciones en los centros nocturnos de la zona de tolerancia que principalmente están en la Calle Miramar, para revisar que las trabajadoras sexuales cuenten con su tarjeta sanitaria actualizada con el fin de que no se disemine alguna enfermedad.

“Frecuentemente tenemos reuniones con los dueños de los establecimientos y de bares para explicarles la problemática que pudiera generar esto, sobre todo cuando hay eventos masivos como las carreras fuera de camino o el Carnaval, vienen sexoservidoras de otros municipios a trabajar a Ensenada, incluso de otros estados, y ahí es donde nos pudiera generar problemas, pero hacemos más énfasis con el trabajo de los inspectores”, detalló.

Por otra parte, reconoció que no hay un control en la mayoría de las sexoservidoras trans, debido a que la mayoría trabaja en las calles o a través de páginas de internet donde ofrecen sus servicios.

Ahí sí tenemos un problema porque no se han querido regular, hemos hecho la invitación en reiteradas ocasiones y no, hemos batallado, tenemos muy poquitas que acuden a valorarse, y es que a ellas no les permiten trabajar dentro de los centros nocturnos y como según ellas no necesitan la tarjeta para estar trabajando pues no se preocupan tanto en estarla actualizando”, señaló.