Jornaleros toman oficinas de la junta de conciliación en SQ

Ensenada, Baja California.- Un grupo de 11 jornaleros que ganaron un litigio en contra de una empresa por despido injustificado, ayer tomaron las oficinas de la Junta Especial #2 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, con residencia en San Quintín, para exigir que ejecute el laudo 20/13 y se les pague.

Fidencio Guzmán explicó que demandaron a la empresa agrícola San Simón hace 11 años debido a que duraron hasta tres meses trabajando sin sueldo o con medio sueldo.

Pedimos a la gobernadora Marina del Pilar que nos hagan valer nuestros derechos, el caso ya lo ganamos y de hecho le mandaron el documento del juez de Mexicali aquí a San Quintín, pero aquí la presidenta de la junta de conciliación no quiere terminar el caso, tenemos 28 días y no quieren solucionarlo”

explicó.

No han resolvido nada

Explicó que en los últimos días los han hecho dar vueltas a las oficinas y no les han resuelto nada.

Jayme García.

“Yo digo que hay compadrazgo o se están cubriendo, no están haciendo el trabajo como se debe de hacer, es una injusticia traernos vuelta y vuelta, ya deben sacar ese acuerdo y no lo han hecho, somos 11 afectados porque tres ya fallecieron, son 11 años que venimos batallando para llegar a este lugar y que no se respete nuestro derecho como trabajadores”, expresó.

Ofrecen acuerdo

Por su parte, Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario de organización del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), consideró que el asunto está en manos de la junta de conciliación, pero le han estado dando largas debido a que la empresa se ha estado amparando.

“La junta de Conciliación no toma una decisión, ya sea embargar para que le puedan pagar a los trabajadores o prácticamente obligar a la empresa que pague lo que les debe, como no ha podido avanzar este proceso, ellos piensan que hay algún acto de corrupción entre la junta y la empresa, por lo que decidieron cerrar las oficinas de la junta de conciliación”, apuntó.

Según los inconformes, a algunos la empresa les debe de 500 mil a 800 mil pesos en promedio, debido a los salarios caídos, sin embargo, afirmaron que les están ofreciendo un acuerdo para pagarles alrededor de 300 mil pesos, el cual se han negado a aceptar.