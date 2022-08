Preocupa el ‘cobro de piso’ a pescadores en Ensenada: CCEE

Ensenada BC.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Orlando Fabiel López Acosta, reveló algunos pescadores del Mercado Negro han manifestado que se está dando el cobro de piso en su actividad.

La delincuencia no es solamente los hechos que pasaron recientemente, si no lo que estamos viendo como es el aumento en algunos delitos como es el robo de autos, robos a casa habitación, y otra cosa que nos preocupa mucho es que hoy en día parece que ya se está haciendo cobro a los pescadores”

Reveló.

El empresario pidió a las autoridades que se blinde a Baja California, para evitar que el crimen organizado siga cometiendo actos de terrorismo e intimidación que inhiba la actividad económica.

“Sabemos lo que está pasando en Acapulco y en otros estados por la información que recibimos en los noticieros y no queremos que pase eso en Baja California”, expresó.

Cobro de piso

López Acosta dijo que el problema del cobro de piso a pescadores, es que muchos no se animan a denunciar debido a que han sido amenazados.

“Para que las autoridades realmente se ocupen de esta situación, pero sí hemos estado escuchando que en el Mercado Negro ya está pasando, cosa que no sucedía antes, sabíamos que a los pescadores ribereños en algunas localidades se les cobraba, pero no pasaba lo que está pasando hoy en día”, declaró.

Respaldo a la gobernadora

Por otra parte, ante las declaraciones que hizo recientemente el senador Jaime Bonilla Valdez en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en el tema de seguridad, el presidente del CCEE, manifestó su respaldo a la gobernadora.

“A partir de que entró la gobernadora ya no se siguieron suscitando problemas como los que teníamos donde una empresa que se llama Fisamex cobrara el agua de una forma irregular, ya no siguió el acoso por parte de autoridades de la Secretaría del Trabajo a algunas empresas, entonces las declaraciones que hace el senador en comparación al trabajo de la gobernadora es diferente, es mejor ahorita porque ya no tenemos ese acoso”, expresó.