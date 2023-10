Se concretan 100 adopciones en Baja California

Ensenada BC.- En lo que va de la actual administración estatal, el DIF ha logrado concretar 100 adopciones de niños, niñas y adolescentes, destacó Mónica Vargas Núñez, directora general del DIF en Baja California.

“Por un lado vemos la omisión de cuidados de algunos padres y madres que or diferentes circunstancias no han podido estar con sus hijos y no les han podido brindar el amor y las herramientas necesarias para salir adelante, pero por otro lado vemos a bajacalifornianos y gente de muy buen corazón que ha estado ahí para registrarse al programa de adopciones”, expresó.

La funcionaria dijo que todavía hay muchos mitos sobre el proceso de adopción, sin embargo, poco a poco han tratado de ir aclarando las dudas de la población para que no sea un tema oculto.

Hay quienes tienen la duda de si un hombre solo puede adoptar, o que, si se necesita tener mucho dinero o una solvencia económica muy importante para poder adoptar, o que si no están casados no pueden adoptar, todos estos mitos se han generado durante el paso d ellos años, pero a mí me gustaría aclararlos”

Mencionó.

Requisitos

Mónica Vargas dijo que, para adoptar a una niña, niño o adolescente, se debe presentar una carta de no antecedentes penales, cartas de recomendación, una valoración de trabajo social en donde se determinen las condiciones en que se vive y un comprobante de ingresos.

“Esa no es una limitante, nosotros también proporcionamos apoyos a través de los programas de la Secretaría de Bienestar, si es una mamá sola y quiere adoptar, que tiene ingresos suficientes, pero le gustaría un apoyo se puede, hemos visto que también hay maestros jubilados que dicen que tuvieron a sus hijos muy chicos y que les gustaría darle su tiempo y cuidado a alguien más”, reveló.

Duplican adopciones

La funcionaria destacó que en esta administración se ha duplicado el número de adopciones en comparación con administraciones anteriores.

“Más allá de verlo como un número, estamos hablando de la vida de un ser humano en donde el tiempo y los requisitos cuando se trata de amor y atención, eso queda a un lado, sin embargo, los tiempos no son como se piensan, que es un trámite muy tardado o complejo, puede tardar de nueve meses y el trámite más largo que hemos tenido es de un año dos meses aproximadamente”, apuntó.

Por otra parte, informó que hace unas semanas se inauguró una estancia para hijos de madres jornaleras en San Quintín, la próxima semana se inaugura una estancia en Tecate para las madres que trabajan en la industria maquiladora y próximamente se inaugurará la primera funeraria operada por el estado en Rosarito.

“En Tijuana también traemos proyectos importantes, espacios para niños solos, niños migrantes que no vienen acompañados y hay mucha inversión porque el plan estatal de desarrollo de la gobernadora está centrado en tres ejes principales, que es movilidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes”, expresó.