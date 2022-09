Reportan inundación a un costado de escuela en Villas 4, Ensenada

Ensenada, B.C.- Habitantes de la calle Horticultores en Villas 4, denunciaron que desde hace meses se ha formado una laguna a un costado de la escuela primaria Elíseo Schieroni, que ha complicado el tránsito de peatones e incluso es un peligro para los niños que acuden a clases, por lo que pidieron al gobierno municipal que pavimente la calle.

“Hace tiempo vino el alcalde y se metieron peticiones para arreglar esa calle, dijo que se iba a hacer, hay una tienda de conveniencia y dijeron que iba a ser de la tienda hacia la segunda parte de Villas 4 que le llaman Polígono, porque los que viven ahí no pueden salir, ya que de un lado tienen un arroyo y del otro lado se forma una laguna”, detalló Lupita Reyes, una de las vecinas.

Comentó que la laguna no se forma únicamente cuando llueve, ya que hay diversas fugas de “Todos Santos”, una colonia aledaña.

Siempre está esa laguna, llueva o no llueva, por eso se pidió la calle, pero resulta que cuando vinieron a hacer la obra, la hicieron para el otro lado que colinda para Villas 6, y atraviesa a otra colonia donde no había nada, eran terrenos baldíos, apenas están haciendo unas casitas que aún no son entregadas, no sabemos por qué razón la obra se fue al otro lado y no hacia el lado del problema”, indicó.