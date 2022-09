Continúa apoyo a Isla de Cedros

Ensenada, B.C.- A pesar de que el municipio de San Quintín ya es independiente de Ensenada, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, afirmó que tras el paso del huracán “Kay”, se continúa apoyando a la zona Sur, sin embargo, la prioridad es Isla de Cedros, delegación que todavía forma parte del municipio de Ensenada.

“Estamos apoyando a todos los afectados por este huracán, principalmente en Isla de Cedros que es lo que nos corresponde como municipio, el municipio de San Quintín ya es otro concejo el que inició como parte de la gobernanza que ellos solicitaron para tomar sus propias decisiones, pero también hemos estado en comunicación y como buenos vecinos vamos a ofrecerles los apoyos que requiera San Quintín para que se recupere más pronto”, expresó.

Mencionó que, en coordinación con la Secretaría de Marina, el domingo enviaron a Isla de Cedros artículos como pañales, material de limpieza, lonas de uso rudo, 500 despensas, 150 cobijas, 3 estufas, 4 llantas, una caja de martillos, bolsa de clavos y silicón para la construcción de algunas viviendas, además de colchonetas, paquetes de material de limpieza y mil 500 litros de diésel a unidades de emergencia y ambulancia.

Vamos a programar una visita para estar revisando de primera mano cuáles son las necesidades, qué podemos hacer en materia de infraestructura, servicios públicos, seguridad y demás, me estuvieron pidiendo informes los familiares que viven aquí sobre lo que estaba sucediendo en Isla de Cedros, pensábamos que iba a ser peor, a mí me decían que iba a desaparecer la Isla, no quise ser tan alarmista, pero estuvimos muy al pendiente”, afirmó.