Regreso de cruceros reactivará a comerciantes de la zona turística: Canaco Ensenada

Ensenada. BC.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Chávez Montaño, consideró que la llegada del primer crucero con pasajeros a Ensenada después de 20 meses es una de las noticias más positivas para la economía, ya que gran parte de los negocios dependen de los pasajeros de los barcos.

“La llegada de este crucero para los comerciantes es el equivalente a estar en el desierto y que nos caiga agua, el aumento en ventas cuando hay cruceros es arriba del 20%, es muy buena noticia que el resto del año sigan llegando”, expresó.

El empresario comentó que en los últimos dos meses han detectado mayor actividad en los negocios, sin embargo, la recuperación no ha sido tan enérgica como esperaban.

No ha sido tan fuerte como pensábamos porque aún hay carencias económicas derivadas de la pandemia, a pesar de que ha habido turismo, en la zona turística la recuperación no es la que esperábamos porque tenemos otro nivel de gastos, necesitamos del turismo de barco”, reconoció.

Julio, agosto y septiembre, los mejores meses del año

Chávez Montaño comentó que julio, agosto y septiembre generalmente son los mejores meses del año y es por ello que ha habido un poco más de ventas, no obstante, octubre, noviembre y diciembre son meses de medio ingreso, para terminar con enero, febrero y marzo, que son los peores meses para el comercio de la zona turística.

“La zona centro se está levantando poco a poco porque toda la economía del país está lenta, los cierres de negocios se están manejando con más discreción, ya no son esos cierres exhibicionistas en donde la autoridad señalaba las tiendas que no tenían un tapete o no cumplían con algún protocolo, y que finalmente afectaban bastante”, declaró.

El presidente de Canaco mencionó que en la zona turística han abierto algunas joyerías y tiendas de ropa de buena calidad, lo que demuestra que poco a poco el comercio se está levantando.