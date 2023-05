Problemas de movilidad en Ensenada son prioritarios: Armando Ayala Robles

Ensenada, BC.- La lentitud en los trabajos del tramo Chapultepec- Maneadero, el hundimiento en la carretera Escénica y problemas de embotellamiento de camiones en la entrada de Ensenada por la falta de personal en la Aduana, son tres temas prioritarios de atender, puntualizó el alcalde Armando Ayala Robles.

El presidente municipal consideró que a pesar de la tardanza para transitar por el llamado tramo de la muerte debido a las obras de modernización, es necesario tener paciencia, ya que esta obra será de gran beneficio para la seguridad de loa automovilistas que diario transitan por ahí.

Te puede interesar: Invertirá Ensenada 380 mdp en vialidades

Preferimos decir duré una hora o una hora y media a que se estén perdiendo vidas, tuve un accidente o murió mi mamá o mi papá, por eso se le llamó el tramo de la muerte, porque era tan peligroso que se estaban perdiendo vidas en ese tramo por la alta movilidad que tiene, en ese tramo transitan de 27 mil a 30 mil unidades diarias según los últimos estudios de movilidad”, señaló.

Entiende molestia de los usuarios

El alcalde dijo entender la molestia y desesperación de las personas que todos los días deben atravesar ese tramo para llegar a sus hogares o centros de trabajo.

“Hemos estado impulsando acciones en la ruta alterna, pero es tanto el tráfico que es terracería y se requieren de millones para mantenerlo, no se va a terminar de estarse deteriorando, no es una obra donde la gente está a pico y palo, aquí se utilizan maquinas, habría que verificar a fondo si México está proporcionando los pagos puntuales a la compañía que está desarrollando la obra para tener el personal suficiente y la maquinaria”, opinó.

Armando Ayala afirmó que no será omiso a las quejas de la ciudadanía y buscará recursos extraordinarios para seguirle dando mantenimiento a la ruta alterna.

Te puede interesar: Impulsará Gobierno de Ensenada y el CCEE proyectos prioritarios para Ensenada: Armando Ayala

“Se está rentando maquinaria porque no se quiere utilizar la maquinaria del Ayuntamiento porque son tramos y brechas alternas, no son calles para raspar, ahí me acabaría las máquinas y traemos mucha demanda para las colonias para el plan de raspado, es un tema prioritario que vamos a ver”´, aseguró.

Hundimientos en carretera Escénica

En relación a los hundimientos de la carretera Escénica, informó que recientemente se subió un punto de acuerdo al Cabildo para que se reúnan autoridades de los tres niveles de gobierno, académicos y empresarios.

Adelantó que será el próximo martes 23 de mayo a las 12:00 horas en el Ayuntamiento, sin embargo, la entrada será por invitación, ya que se busca que los expertos planteen propuestas de soluciones.

“Ahí mismo vamos a plantearle a los representantes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes lo del tramo de la muerte, que se nos amplíe la información de cómo vamos con la obra y si es el personal suficiente el que está ahí”, apuntó.

Te puede interesar: Alcalde y empresarios trabajarán en banco de proyectos

Reunión con transportistas, empresarios y Aduana

Por otra parte, comentó que la próxima semana también se reunirá con el sector transportista de la industria maquiladora y los representantes de la Aduana de Ensenada, ya que en las últimas semanas se han registrado constantes embotellamientos de camiones en la entrada a Ensenada.

“La Aduana no tiene suficiente personal y no está trabajando las 24 horas, esa es la información que me hacen llegar, pero yo quiero constatar de primera mano qué está pasando y por qué hay largas filas de camiones en la curva del Mosquito, son temas que traemos en la mesa, sé que hay muchos mensajes al respecto y gran molestia”, enfatizó