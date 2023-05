Preocupan grietas en la carretera escénica Ensenada-Tijuana

Ensenada, BC.- Luego de que el alcalde Armando Ayala Robles, manifestara su preocupación ante un posible colapso de la carretera escénica Ensenada- Tijuana, fotografías y videos muestran que en dos kilómetros 95 de ida y 98 de regreso se registran grietas y pequeños hundimientos.

El sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Humberto Mendoza Garcilazo, mencionó que desde hace meses las grietas han ido creciendo, sin embargo, en las últimas semanas ha sido más notorio.

Te puede interesar: Cicese no ha sido tomado en cuenta en la carretera escénica

“Están evolucionando y están creciendo varias, por lo visto eso sigue en proceso, eso sucedió en el kilómetro 93 meses antes de que se cayera, se fue hundiendo poco a poco y lo iban rellenando, y hundiendo, rellenando y hundiendo, hasta que dijo ya”, recordó.

Alturas distintas

El científico explicó que el kilómetro 98 está más al nivel del mar, mientras el kilómetro 95 tiene una altura más considerable.

“Yo diría que quizá es más peligroso el kilómetro 95, el kilómetro 98 yo creo que se alcanzaría a hacer una vialidad, por un lado, ahí fue donde se cayó en 1976 si volteas hacia el mar está la carretera antigua”, mencionó.

En cuanto a la idea del alcalde de convocar a una mesa de trabajo donde estén presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y científicos, el sismólogo opinó.

“Lo ideal es que este problema se resuelva no solo por una sola persona o compañía, pero es lo mismo de siempre, hacen mesa de trabajo, le llaman a la prensa, toman fotos, luego ellos declaran y sigue todo igual, pero nosotros siempre que nos invitan vamos, ya nos la sabemos, es ir, estar un rato, la foto, declaraciones y seguimos en lo mismo, pero hasta que se caiga o haya un accidente ahí es cuando a lo mejor toman acciones”, lamentó.

Te puede interesar: Ruta alterna a la carretera escénica Ensenada- Tijuana, no se ha hecho por conflicto de intereses

Sin información de estudios

Mendoza Garcilazo dijo que a pesar de que hay una empresa que está estudiando la carretera, no se cuenta con información de dichos estudios.

“Esto todavía no está a niveles de peligrosidad, no esperaríamos que se hundiera en un solo episodio, ha sido tan noble todos los que se han dado que avisan con tiempo y van poco a poco lentamente, pero los que vienen de noche y que no conocen la carretera, yo comentaba que puede que ahí se haga un escaloncito de 30 centímetros y eso ya es algo”, planteó.

El investigador consideró que es momento de que Caminos y Puentes Federales (Capufe), tome cartas en el asunto y advierta a los automovilistas que bajen la velocidad en esos kilómetros.

Mensajes de precaución

“Creo que en el mirador hay una cosa que le puedes poner mensajes, que pongan: Tenga cuidado al circular entre el kilómetro 95 al 98, baje la velocidad”, opinó.

Te puede interesar: Exigen celeridad en tres obras que afectan el tránsito en Ensenada

Asimismo, hay quienes han comentado que las grietas han aumentado con la construcción de la Terminal de Gas Licuado de Energía Costa Azul lo que generó el traslado de tanques gigantes de gran peso por la carretera, el científico opinó al respecto.

“Que se te suba alguien encima a ver si no te doblas, el peso es el peso, ahí está trabajando la gravedad, la gravedad trabaja hacia abajo y el peso del tanque va hacia abajo, entonces le estas ayudando a la gravedad”, concluyó.