Invertirá Ensenada 380 mdp en vialidades

Tijuana, BC.- En el presente años el Ayuntamiento de Ensenada destinará un presupuesto “histórico” de 380 millones de pesos para la pavimentación y rehabilitación de vialidades.

En entrevista con Grupo Healy, el presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que la temporada de lluvias trajo problemas en vialidades y retrasos en las obras públicas que realizan.

Sin embargo, a través de diferentes recursos tanto federales, estatales y propios hicieron una bolsa de 380 millones de pesos con lo que pavimentarán 540 mil metros que es el equivalente a mil cuadras a pavimentar con concreto hidráulico, “whitetopping”, asfalto y bacheo.

Reconoció que el rezago equivale a las cuatro mil cuadras, pero avanzarán durante el 2023 en un 25%. Y para evitar que la calidad de los materiales no sean los adecuados, aseguró que aplicarán las garantías a las compañías locales cuando se entregue la obra al comité ciudadano, la cual, deberá venir acompañada del acta y del responsable de la compañía que hizo la obra y también la póliza de garantía de la obra.

Reveló que también realizarán mesas de trabajo para que se les exija a los productores de asfalto que el material sea de calidad y sea de acuerdo a las necesidades del puerto.

¿Cómo se encuentra Ensenada después del primer trimestre del año?

En tema de seguridad tenemos nada mas registrados 20 homicidios dolosos registrados en 2023, contra 46 del 2022, cuando ya incluso se notaba una tendencia a la baja el año pasado, el cual, cerramos con un 54% en lo general a la baja en los homicidios dolosos. En materia de seguridad vamos avanzando con la tendencia a la baja, tanto en los delitos de alto impacto y bajo impacto.

Acabamos de concluir el operativo de Semana Santa, resultó una Semana Santa con números positivos en temas de seguridad, no hubo ningún accidente que lamentar, hubo 62 detenidos por alcoholemia en los alcoholímetros, una derrama de más de 240 millones de pesos y casi los 200 mil visitantes.

Esto tiene que ver también con la derrama económica, los avances de seguridad que ha tenido el municipio para que en el primer bimestre del 2023 de 23 mil empleos que se generaron en el estado, Ensenada ocupa el segundo lugar, el primero fue Mexicali con 7 mil 800 empleos y después Ensenada con 7 mil 700 empleos y después Tijuana con 7 mil 600 empleos.

En el tema de la infraestructura la temporada de lluvias 2022-2023 nos arroja un acumulado de 405 milímetros, ¿Cuánto llovió históricamente en las inundaciones del 79? 210 milímetros, entonces llovió el doble, esto es muy bueno porque nos trae desarrollo económico porque hay producción, es bueno para la ganadería, es bueno para el campo, pero también nos trae muchos problemas en vialidades y retrasos en las obras públicas que estamos realizando, esto también implica que reforcemos la inversión pública para el mantenimiento de vialidades y atender las que se afectaron.

Nuestra prioridad es seguir con el mantenimiento de vialidades, la pavimentación, hemos jalado recursos de diferentes rubros, de la federación con lo que nos está llegando con el programa de los autos de procedencia americana, que se van acumular casi un promedio de 100 millones de pesos, tenemos apoyo por parte del Gobierno del Estado, de entrada son 60 millones de pesos, tenemos recurso del Ramos 33 y tenemos más de 100 millones de pesos que está aportando la iniciativa privada a través de Energía Costa Azul, por lo que hicimos una bolsa de 380 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que se va avanzar con estos 380 millones de pesos? 540 mil metros cuadrados, que equivale a casi mil cuadras a pavimentar con concreto hidráulico, “whitetopping”, asfalto y bacheo. ¿Cuánto es lo que tenemos de afectado? Pues arriba de las cuatro mil cuadras, entonces es apenas un 25% que va cubrir esta inversión histórica que vamos a tener en este 2023.

¿Cómo se revisará de que las próximas obras cumplan con la calidad en el bacheo?

Esto tiene que seguir siendo una exigencia de los ciudadanos y del mismo gobierno, que se apliquen las garantías a las compañías locales que están impulsando y desarrollando las obras, nosotros estamos a favor con que haya una preferencia para las compañías locales y que no se traigan compañías de Guadalajara, Monterrey, Puebla, así como se hacía en otros gobiernos, vamos a las compañías locales, pero si estamos siendo muy exigentes en que cuando se entregue la obra se le entregue al comité ciudadano el acta y venga el responsable de la compañía que hizo la obra y también la póliza de garantía de la obra.

También vamos hacer una mesa de trabajo para que se les exija a los productores, a las asfalteras, pues a ver cómo la están haciendo, qué duración va tener, que otros aspectos podrían afectar a las vialidades, sabemos que estamos una zona con mucha humedad, que no tenemos la calidad suficiente en las redes pluviales, estamos saturados en un parque vehicular de 200 mil unidades.

¿Cómo va el proyecto de modernización de la zona turística?

Hemos estado aplicado el programa de mejoramiento urbano que es un programa federal directamente aplicado y decidido por el presidente de la república, hay que solicitarlo al presidente de la república, hay que tener buena relación con México y nosotros fuimos beneficiados con más de 250 millones de pesos, para renovar el Parque Revolución, la Plaza Cívica de la Patria, el Malecón de Playa Hermosa que estamos próximos a inaugurar, también vamos a próximamente a concluir el Mercado Público Municipal que es una obra de más de 54 millones de pesos a fondo perdido, va contar con 24 locales, ocho en el exterior, 16 en el interior, biblioteca digital y módulos para venta de alimentos y bebidas, va ser un lugar muy atractivo, donde van a converger varios comerciantes locales de diferentes giros.

También se están avanzando en las obras estratégicas prioritarias, ya algunas se concluyeron como la conexión del bulevar Zertuche, que se invirtieron más de 45 millones de pesos en la administración pasada del ingeniero Jaime Bonilla, la conclusión del libramiento Ensenada que fue otra obra que duró nueve años tirada por los gobiernos panistas, se invirtió 65 millones de pesos, se está ya por concluir en su totalidad el nodo del Gallo que es otra inversión de 250 millones de pesos y se está trabajando en la modernización del tramo Chapultepec-Maneadero de seis kilómetros, que es una obra de casi 900 millones de pesos impulsada por la federación.

¿Sí habrá conciertos en el Valle de Guadalupe este verano?

Estamos analizando el tipo de eventos, por ejemplo la gobernadora autorizó un concierto de talla intencional para Jennifer López, que se proyecta para octubre/noviembre, me tomó en cuenta, hablamos, lo comentamos y decidimos que solo eventos con causa social, o sea que tengan algún beneficio para la estación de bomberos, de policía, el centro comunitario que necesita el Valle de Guadalupe y que sean de talla internacional, que también traigan derrama económica a los restaurantes, a los hoteles, no solo que llevaban conciertos y se amparaban con que estaban apoyados por algún partido político o alguna asociación civil, era puro pa’ acá y nada pa’ allá, entonces eso es lo que estamos cuidando en el Valle de Guadalupe.

Fue sorpresivo el anuncio del cierre de playas ¿actualmente como se encuentran las playas de Ensenada?

Se da por la reposición de las redes de agua tratada que tenemos en el tramo Chapultepec-Maneadero donde se está interviniendo con recursos públicos federales para su modernización, hubo que hacer una suspensión en el bombeo y por lo pronto hay una salida de aguas residuales de la Planta del Naranjo y de la Planta del Gallo que podría llegar a afectar los niveles de enterococos en lo que son las playas municipales entonces como prevención cerramos las playas, tenemos que estar muy al pendientes en el comité de playas limpias de los estudios y mediciones que esta haciendo la Coepris, para poder nosotros en un futuro tomar una decisión, esperemos que esto no sea de muchos días, que sea el poco tiempo, la vez pasada duramos 18 meses con las playas cerradas ahora esperamos que sea un par de semanas.

Ahora que Jaime Bonilla sale de morena para irse al PT ¿lo ha considerado también?

Todavía faltan algunos factores para tomar ciertas decisiones, aquí en este movimiento estamos por convicción, estamos porque queremos seguir impulsando la transformación de México, yo he sido postulado por el PT en dos ocasiones, la primera vez que yo fui candidato a la presidencia municipal en el 2016 era cuando apenas el partido Morena iba iniciando, nadie le quería entrar y fuimos pocos los valientes que nos la jugamos, ya en el 2019 y 2021 ya fuimos en alianza PT, Morena, Verde Ecologista, entonces yo me consideró también parte del PT porque he sido presidente dos veces postulado por el PT y me queda claro que para seguir la transformación del país se requiere la unidad, y lo vimos en la intermedia, cuando en varios distritos no se llevó acabo las alianza y con ello la unidad y se perdió la mayoría calificada en el congreso federal.

Diversas encuestas lo perfilan como uno de los posibles candidatos a la senaduría, ¿le interesa?

Sí, estoy interesado en seguir haciendo lo propio desde alguna posición para la transformación de México, las encuestas si me han ido favoreciendo, poco a poco hemos ido creciendo en las encuestas, porque estamos haciendo un buen gobierno, porque estamos cumpliendo los compromisos y el tiempo libre que me sobra estamos trabajando y atendiendo otras invitaciones para informar al pueblo a través de la Alianza Patriótica por la Cuarta Transformación, que es una organización política nacional que nos permite seguir recorriendo las colonias para informar al pueblo, por lo que luchamos, los resultados que tenemos y como ha venido cumpliéndole el movimiento a la gente.

Entonces si estoy interesado en participar, voy a seguir caminando adelante con mucho trabajo y esfuerzo y esperemos que los procesos de los partidos y las alianzas sean transparentes, que haya democracia, así como lo han pedido los posibles perfiles que están contendiendo para la presidencia de la república, Noroña lo ha dicho, lo ha dicho el propio el canciller Ebrard, que sea un proceso limpio, piso parejo para todos, entonces eso es lo que yo también voy a estar muy al pendiente, espero que sean aún más claros, aún más democráticos y que realmente se pueda presentar la encuesta que el partido tenga como resultado y las encuestas espejo, que no sea algo contrario a lo que se está percibiendo, no puede ser que una persona que esté trabajando todos los días y que tenga una presencia pues salga debajo de una persona que no es conocida, tienen que ser congruentes.