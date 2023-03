Piden escuelas y guarderías en empresas agrícolas de SQ

Ensenada, BC.- Aunque algunas empresas agrícolas de San Quintín han mejorado las condiciones de vivienda para sus trabajadores, la secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, insistió en la necesidad de escuelas y guarderías para las familias de los jornaleros.

Durante una visita al fraccionamiento Villas Arándano donde habitan trabajadores de la empresa Berrymex, una de las más grandes de San Quintín, la líder sindical atendió diversas denuncias de los trabajadores del campo.

“El domingo recibimos varias denuncias de que aquí en el fraccionamiento no había agua, nos informaron que por las lluvias tuvieron problemas con las llaves, pero afortunadamente ya se resolvió el problema, vimos que la empresa está construyendo algunos tanques elevados, ya tienen dos construidos y están construyendo otro precisamente para evitar la escasez de agua”, explicó.

Empresa argumenta que no hay problema de agua

Mencionó que la empresa argumentó que no habían tenido problemas de falta de agua porque antes había menos trabajadores, el año pasado había alrededor de 300 empleados y actualmente tienen más de 600 personas.

A nosotros nos preocupa mucho porque son nuestros paisanos, gente del estado de Oaxaca que la empresa los trajo a trabajar, uno ve el fraccionamiento y ve que está muy bonito, tienen comedor, les dan desayuno y cena, pero el problema es que no hay guarderías y no hay escuelas para los niños, y no solamente estoy hablando de Berrymex, en otras empresas también han evadido esa responsabilidad”, señaló.

Ramírez Ruiz enfatizó que es necesario que dentro de sus campamentos las empresas cuenten con un centro educativo que brinde educación preescolar, primaria y secundaria, ya que de otra forma los empleados no pueden llevar a sus hijos a una escuela.

Seguirán atendiendo demandas

“Nosotros seguiremos atendiendo las denuncias y ojalá que en el futuro con el gobierno estatal y las empresas pudiéramos ver la manera de revisar el impacto que obtenemos al desintegrar a la familia, porque mucha gente ya no regresa a su estado de origen, no queremos que es suceda, queremos que las familias juntas puedan salir adelante, las empresas deben invertir más para que se construyan escuelas y guarderías”, expresó.

La líder jornalera consideró que es necesario que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto y haga un convenio con las empresas para que se resuelva este problema y ningún niño se quede sin educación.

“Es cosa de querer, pero sí es importante que nuestros paisanos que quieren venirse a trabajar a San Quintín que sepan que no es fácil, se enfrentan a complicaciones, en los últimos días hemos visto gente enferma que no puede ir a trabajar, a lo mejor por los cambios de clima y la alimentación, no es fácil exponernos a los cambios bruscos de temperatura y las largas jornadas de trabajo”, señaló.