No se ha podido resolver el tema de la basura en San Quintín

Ensenada, B.C.- El presidente del Concejo Fundacional Municipal de San Quintín (CFMSQ), Jorge Alberto López Peralta, reconoció que uno de los problemas más complicados de resolver ha sido el de la basura, ya que no se cuenta con un relleno sanitario y proliferan los tiraderos clandestinos

Todavía está sujeto a un proyecto que cumpla con los lineamientos de temas de impacto ambiental, el que se estaba utilizando no estaba regularizado e incluso sigue siendo una propiedad privada de un particular, es una de las cosas que estamos tratando de resolver, problemas que se fueron haciendo grandes y que durante los últimos 20 años no se hizo nada”, indicó.