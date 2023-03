No están contratando mujeres jornaleras en algunos ranchos de San Quintín

Ensenada BC.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, Abelina Ramírez Ruiz, reveló que algunas empresas de San Quintín únicamente están contratando hombres, esto con el fin de no invertir en guarderías.

La líder sindical reconoció que algunas empresas han mejorado en el tema de vivienda, sin embargo, en cuestión de los derechos de los trabajadores consideró que las cosas no han cambiado para bien.

Ha mejorado la vivienda, lo hemos visto, por ejemplo, Berrymex que es una empresa extranjera sí ha construido, con una parte de ellos y otra parte del gobierno, pero sí ha mejorado sus campamentos, lo que no han construido son las guarderías, es otro tema que hemos peleado, porque ahora ya no traen mujeres, están trayendo puros hombres solteros o sin hijos para no tener problemas”

Declaró.

Reciben denuncias

Ramírez Ruiz dijo que han recibido una gran cantidad de denuncias de mujeres que están cerca de los campamentos de dicha empresa.

“Se quejan del acoso sexual que sufren donde están instalados esos campamentos, es el tipo de delitos que se cometen cuando hay una desintegración de la familia, es otro tipo de problema porque estas empresas no quieren responsabilidad de construir guarderías, ya no quieren traer familias completas y traen puros hombres”, señaló.

En ese sentido, puntualizó que han exigido que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenga más presencia en la zona para atender este tipo de denuncias, ya que continúan los malos tratos en algunos ranchos.

“Lo que no ha mejorado es el tipo de esclavitud, por ejemplo, que trabajen más de ocho horas y no se refleje en su salario, que no se les pague lo extra, el trabajo forzoso por surcos o por rendimiento, ahí es donde está la explotación porque no se refleja en el dinero de los trabajadores”, lamentó.