Continúa inconformidad de jornaleros por salario mínimo

Ensenada, B.C.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, informó que todos los días reciben un promedio de dos denuncias de trabajadores agrícolas a los que no les han aumentado el salario mínimo.

“No han aumentado el salario en la mayor parte de las empresas, y en algunas aumentaron, pero no a todo el personal, por ejemplo, en el Rancho Los Pinos les subió el salario a los trabajadores del surco, pero por ejemplo a todos los choferes no les aumentaron el salario, y no solamente de autobuses de personal, también fumigadores, tractoristas y piperos, todos ellos están ganando menos de lo que gana un jornalero”, detalló.

Te puede interesar: Aumenta molestia en habitantes de El Sauzal

La Líder sindical dijo que hay otras empresas donde sí les aumentaron el salario, pero les advirtieron que no tendrán utilidades, vacaciones ni aguinaldo.

En San Quintín hay más de 60 empresas y un poco más de 60 mil trabajadores, ha sido aproximadamente un 20% las empresas que han subido el salario y el resto no, en el sindicato hemos recibido alrededor de dos denuncias diarias y vamos a iniciar un proceso de investigación y denuncias en Rancho Los Pinos”, afirmó.

Abelina Ramírez consideró que no ha sido suficiente la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que la dependencia no cuenta con suficiente personal en San Quintín.

Te puede interesar: ‘Nearshoring’ es una oportunidad de crecimiento para Ensenada: Codeen

“Tenemos un solo inspector y un solo procurador y sin unidad, están utilizando su propio carro, cuando hemos hecho presión para que hagan inspecciones vienen de Ensenada o desde Mexicali con carros y más inspectores, pero en San Quintín, a pesar de que ya somos municipio, no han ampliado el personal y no le han inyectado dinero”, apuntó.