Aumenta molestia en habitantes de El Sauzal

Ensenada, BC.- Luego de que un funcionario declarara que la colonia Vista al Mar de la delegación de El Sauzal en Ensenada es un asentamiento irregular, colonos de esta zona protestaron en el Ayuntamiento exigiendo seriedad a la problemática del desarrollo desordenado de la industria y almacenamiento de contenedores que se registra en este lugar.

Gabriel Camacho Jiménez, representante de la agrupación Ciudadanía Mexicana, mencionó que el director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Alejandro Palacios Pazos, durante la instalación de la mesa de trabajo para resolver las problemáticas derivadas del desarrollo desordenado en la delegación de El Sauzal, afirmó que la zona de Vista al Mar es un asentamiento irregular.

“Creemos que son declaraciones inoportunas por parte de este servidor público, tiene que tener conocimiento que no se trata de un asentamiento irregular”, expresó.

Foto: Cortesía

Desarrollo habitacional regular

Puntualizó que el desarrollo habitacional en esta zona se ha realizado conforme a las normas especificadas por las autoridades de forma organizada, no como se ha registrado actualmente con la instalación de industrias que no cuentan con el uso de suelo y en algunos casos no cumplen con las normas ambientales.

Estas personas que viven en zonas habitacionales han construido sus casas conforme a las normativas, por eso fue la razón de la manifestación, un poco hacer hincapié en que se nos deje participar, hicimos entregas de varios oficios a diferentes instancias gubernamentales para que se no deje participar en esta mesa de trabajo instalada la semana pasada”, explicó.

Precisó que esta mesa interinstitucional se conformó para atender las problemáticas de El Sauzal, sin embargo, únicamente participan autoridades de los tres niveles de gobierno sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía.

No obstante, afirmó que seguirán insistiendo a las autoridades que se cumplan con las normas y se realice un desarrollo ordenado en dicha zona.