Ciudadanos bloquean la carretera por desorden en El Sauzal 

Ensenada BC.- Hartos de la contaminación ambiental de las empresas pesqueras y el desorden que generan los patios de contenedores en El Sauzal, un grupo de ciudadanos bloquearon un carril de la carretera Ensenada- Tecate, exigiendo atención del gobierno federal.

“Lo que nosotros queremos es que venga el gobierno federal porque desde 1997 hemos estado metiendo muchísimas demandas y nada más nos sellan, nos firman y no pasa nada, ahorita tenemos invadidas áreas habitacionales con contenedores, lo que se traduce en desechos y basura”, expresó Blanca Ceceña, habitante de El Sauzal.

Cabe recordar que recientemente el Ayuntamiento de Ensenada llevó a cabo la clausura de cinco patios de contenedores y una empresa pesquera que arrojaba sanguaza en la vía pública, sin embargo, la mayoría han continuado operando, de acuerdo a videos y fotografías tomadas por los ciudadanos.

Nosotros no estamos en contra de que haya trabajo, por ejemplo, que haya pesqueras y harineras, pero que no nos contaminen, que pongan filtros, como buscan mano de obra baratísima todos se están viniendo para acá, no queremos que esas empresas estén en áreas habitacionales y turísticas, deben estar en una zona como Fondeport y trabajar cumpliendo con los reglamentos”

Señaló.

Clausuran empresa

En ese sentido, señaló que la empresa San Miguel fue clausurada y después de unos días vieron que estaban empleados trabajando, por lo que nuevamente lo reportaron y los inspectores argumentaron que les dieron la oportunidad de que trabajaran únicamente ese día para que sacaran el pescado y no se echara a perder.

“A esa pesquera la clausuraron porque nosotros no tenemos ni siquiera drenaje, tenemos toma comunal de agua, no está pavimentado y esa empresa estaba aventando su sanguaza a la calle, todavía hay un olor fétido, al secarse eso pasaban los carros y levantan el polvo, por lo que teníamos muchísima gente enferma del estómago con vómito, además de que los contenedores no dejan dormir porque a las tres de la mañana están trabajando”, detalló.

Blanca Ceseña dijo que al no ver resultados reales con la clausura del gobierno municipal, están solicitando que se involucre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), para que pongan orden en la zona o de lo contrario continuarán bloqueando la carretera los fines de semana.

“Vamos a empezar a cerrar en fines de semana completamente la calle para que no haya turismo y a ver si así las personas se dan cuenta lo que está afectando, vemos que ni les importa el turismo , porque si les importara cuidarían esa parte, llega la gente y lo primero que ve es la contaminación visual, auditiva, y la peste”, expresó.