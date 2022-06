Paro sindical afecta a miles de ensenadenses

Ensenada, BC.- La toma de las instalaciones del Palacio Municipal de Ensenada por parte del Sindicato de Burócratas, afectó la prestación de servicios básicos a miles de ciudadanos.

La protesta impidió también laborar a personal de confianza y contrato, por lo que funcionarios lamentaron que no solo se afecte al personal del sindicato, también a la población que no puede realizar sus trámites.



Con estas acciones del sindicato, lejos de beneficiar, perjudica porque la población no puede acceder a los trámites ni se ve beneficiada con los servicios públicos.

Afectación de finanzas municipales

Además, con lo que se está dejando de recaudar, se afectan considerablemente las finanzas municipales y con ello se retrasan los compromisos a los que se tiene que hacer frente, entre ellos, el pago de percepciones y sueldos.

Se informa a la comunidad que dada la situación, se canceló la reunión programada mañana martes entre autoridades municipales y directivos del Issstecali, en la cual se darían a conocer detalles sobre el plan de jubilaciones y se firmaría el acuerdo correspondiente.

El convenio se establece con el fin de determinar la jubilación de cuatro trabajadores por mes, debido a que se requiere flujo de dinero para continuar abonando a la deuda histórica que tiene el municipio de Ensenada con Issstecali.

Jubilaciones como derecho de empleados

Asimismo, el Gobierno de Ensenada reconoce que las jubilaciones son un derecho que tienen los empleados que ya cumplieron su tiempo de servicio, sin embargo, por años, ninguna administración había buscado y encontrado soluciones.

En este XXIV Ayuntamiento se logró avanzar en este tema después de 10 mesas de trabajo en las que participaron los gobiernos del estado y municipal, así como personal del Issstecali

El secretario general del XXIV Ayuntamiento, Rubén Best Velasco y el oficial mayor, Juan a Guillen Sánchez, hicieron un llamado al gremio sindical para que replanteen su estrategia y permitan la reanudación de actividades para beneficio de la población ensenadense y de los mismos colaboradores del Gobierno Municipal, sean de base, confianza o contrato.