Burócratas no están de acuerdo con dictamen de regidores

Ensenada, B.C.- Luego de que la comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, dictaminó que es viable un aumento salarial de hasta el 3% y no del 6%, el Secretario General del Sindicato de Burócratas de Ensenada, José Gallegos de Anda, criticó que los regidores sesionaran en privado y sin querer informales.

Siempre buscan el madruguete, sesionar a puerta cerrada, sesionar en lo oscurito donde nadie se dé cuenta y después ya que tiraron la pedrada también esconden la mano, efectivamente había una citación para una sesión de la Comisión de Hacienda, nosotros comparecimos como ciudadanos y nos explicaron que era una sesión privada, ¿qué no son los ediles los representantes del pueblo?”, cuestionó.

El líder sindical comentó que finalmente los regidores no quisieron sesionar debido a la presencia de los burócratas, sin embargo, posteriormente se aprobó un dictamen, que ellos consideran como ilegal.

“Decidieron ellos suspender porque tuvieron el temor de no sacar el acuerdo o que nosotros manifestáramos la realidad, se fueron a lo oscurito y obtuvieron un punto en el cual la propuesta de ellos era incrementar el 3% para poder sanear las finanzas del Ayuntamiento, hasta ahorita no tenemos ese dictamen, no podemos establecer una respuesta concreta porque hay oscuridad en lo que ellos dicen, ¿un 3% de qué o cómo?, señaló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Artabán Novoa, manifestó que con dicho plan se pretende generar mayores ahorros en diversas áreas, a fin de que la administración pueda hacer frente a las peticiones del personal sindicalizado.

Se definirán, además, las disposiciones necesarias para el control, evaluación y seguimiento de las medidas de optimización, austeridad y contención del gasto público que deberá observar la Administración Pública Municipal.

“Buscamos equilibrar las finanzas públicas municipales, sin afectar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y a la par establecer medidas y acciones de austeridad para el ejercicio del gasto público, bajo la premisa de hacer más con menos recursos presupuestales”, recalcó.

El edil puntualizó que, con base en el dictamen que se someterá al pleno, se determina que los incrementos en Condiciones Generales de Trabajo no sean mayores de acuerdo al crecimiento del PIB o un mínimo de un 3%.