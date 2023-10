Padres de familia toman escuela en Isla de Cedros

Ensenada, B.C.- Madres y padres de familia bloquearon la entrada del plantel CET del Mar en Isla de Cedros, exigiendo a las autoridades educativas que el plantel cuente con una planta docente completa, ya que la falta de maestros ha retrasado a los alumnos que no pueden tomar la totalidad de sus clases.

“Es de vital importancia que se tome en cuenta esta solicitud de apoyo para la escuela, ya que somos padres de familia que nos preocupa que estén sin clases nuestros hijos, en Isla de Cedros no se cuenta con otras escuelas de nivel superior, tendríamos que buscar fuera de la misma y todo eso implica gastos altos para las familias”, expresó una madre de familia.

Los padres de familia dijeron que a pesar de que Isla de Cedros es una comunidad muy pequeña, no debe ser minimizada e ignorada por las autoridades, ya que se trata de jóvenes que tienen ganas de estudiar y superarse.

“Estamos tomando las instalaciones debido a la falta de maestros, de contratos y sobre todo la regularización de las materias que toman los alumnos y que ahorita no tienen calificación, sabemos que esto repercute en las calificaciones de nuestros hijos, pero no tiene caso que tengan seis materias, de las cuales solo toman tres y las otras tres están sin calificación, a la larga les va a afectar más porque no van a tener la boleta completa ni un certificado”, explicó.

Regreso a las aulas

Los padres de familia indicaron que no hay una fecha para detener el paro en la escuela, ya que dependerá de la atención que reciban por parte de las autoridades escolares.

Depende de las autoridades inmediatas que nos puedan ayudar a resolver este problema, esto puede tener solución, Guillermo Solid, director general del Cet del Mar debe de tomar cartas en el asunto y resolver esta situación, porque no tiene una semana, ni un mes, tenemos mucho tiempo batallando por los contratos, los maestros y por muchas otras situaciones, solamente nos dicen que se va a solucionar, pero no se solucionan”, expresó.

Los alumnos permanecieron afuera del plantel portando sus uniformes y también manifestaron su interés de que se resuelva el problema para poder regresar a la escuela.