Instalan gasera en la Colonia Lomitas a pesar de manifestaciones en contra

Ensenada BC.- A pesar de que residentes de la Colonia Lomitas tienen meses posicionándose en contra de la instalación de una gasera por el riesgo que representa para la zona, ayer nuevamente se manifestaron señalando que la planta de instaló durante la noche.

La problemática empezó hace unos cinco meses cuando miramos que se iba a instalar la gasera, empezaron tapando todo y no sabíamos que era una gasera, cuando nos dimos cuenta empezamos a meter documentos, todos los regidores están enterados de este problema, el alcalde estuvo en la radio y se comprometió que no se iba a instalar la gasera”

Recordó Leticia de la Rosa, residente de la zona.

Mencionó que la gasera menciono que la zona es habitacional y hay una gran cantidad de familias en riesgo.

“Es una bomba de tiempo, hay un reglamento en donde no se puede instalar, lo único que queremos es que se nos respete la decisión que tomamos los vecinos, no vamos a permitir que la gasera se instale, aquí nos vamos a quedar, en la noche empezaron a hacer todo, era un olor tremendo de gas, le hablamos a protección civil pero nunca contesto”, señaló.

Estatus de la gasera

Refirió que la autoridad municipal no le ha informado acerca del estatus de la gasera. “Estamos esperando que alguna autoridad nos diga: saben que, sí les dimos los permisos, o sí cuentan con el permiso, el presidente municipal lo dijo hace como un mes que no contaban con los permisos, que no había nada y que en gobierno del estado tampoco había”, declaró.

La manifestante consideró que no tiene ninguna justificación instalar otra gasera, ya que hay cuatro más en la zona.

“Tenemos dos en el periférico, otra en Lomitas y otra en la Colonia 89, para qué queremos más gaseras, no es algo prioritario y tiene en una constante zozobra a la gente que vive alrededor, hay niños y personas adultas, queremos que las autoridades y funcionarios volteen a ver este caso”, enfatizó.

Por su parte, el encargado de la planta de gas aseguró que cuentan con todos los permisos y que en los próximos días podrían estar operando.