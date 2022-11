No es tiempo de una reforma al INE: Coparmex

Ensenada, B.C.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ensenada, Joel Velasco Ariza, manifestó su desacuerdo ante la intención del ejecutivo de que sea aprobada una reforma electoral.

“Coparmex ha manifestado públicamente su desacuerdo a que se intente modificar la estructura que corresponde al sistema que nos da certeza en las elecciones en México, el INE proviene de muchas luchas que en épocas pasadas los jóvenes no las vivieron, pero durante muchos años en México las organizaba el gobierno, y durante muchos años los mexicanos ya sabíamos quién iba a ganar, por fortuna México ha cambiado, pero no fue tan fácil”, expresó.

El líder empresarial puntualizó que México ha logrado ingresar al grupo de países que tienen elecciones competidas, justas y transparentes.

No deja de haber problemas porque somos un país muy grande, tenemos regiones incomunicadas, pero en general el resultado de la labor del INE es satisfactorio, tenemos una credencial de elector que nos sirve para todos los trñámites, las elecciones se organizan, se llevan a cabo y se califican por ciudadanos, no por partidos políticos ni representantes del gobierno, cualquier situación que eche para atrás lo que se ha logrado con tanto trabajo lo veos con preocupación”, argumentó.

Te puede interesar: Revelan trampa en los cajeros automáticos de Ensenada

Joel Velasco consideró que, si es pertinente tener una reforma electoral, se tendría que hacer una labor de información, escuchar a todas las partes e impulsar la participación de la sociedad.

Coparmex Ensenada

“Una vez que se escuchen todos los puntos de vista se podría tratar de mejorar lo que se pueda mejorar, pero siempre tratando de que la organización y la calificación de los procesos electorales sea llevado a cabo por la sociedad”.

El presidente de Coparmex Ensenada consideró que es un momento muy poco propicio para una reforma, ya que dentro de un año y medio se llevarán a cabo las elecciones federales.

“En un país de 130 millones de habitantes, la existencia y el trabajo del INE y el Tribunal Electoral no es un gasto extraordinario, es un gasto necesario, la falta de democracia es mucho más costoso que lo que nos cuesta el INE”, indicó.

Te puede interesar: Canirac reporta aumento en ventas por partido del mundial

En ese sentido, refirió que, en el presupuesto del INE de 2021, de lo que costó al país, el 56% del dinero que se erogó fue para los partidos políticos y para el proceso electoral, mientras que el 44% restante fue para las actividades de fiscalización, expedición de credenciales de elector, actualización del padrón electoral.

Te puede interesar: Policiaca Ensenada: Cae prófugo por hostigamiento sexual a menor de edad en ensenada

“El INE tiene 32 juntas locales, además de 300 juntas distritales, donde labora el 70% de los miembros del servicio profesional electoral, gente que está atendiendo las oficinas en todo el país, eso cuesta mucho dinero, pero es muy importante lo que se ha logrado, tener elecciones creíbles y transparentes”, manifestó.