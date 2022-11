Advierten de trampas en cajeros automáticos

Ensenada, B.C.- En una publicación e Facebook que ya ha sido compartida más de 100 veces, Mireya Domínguez, explicó que recientemente fue a hacer una transacción de retiro a un cajero ubicado en Avenida Reforma y Cortez en Ensenada, sin embargo, notó que el dinero no salía por la ranura de salida de dicho dispositivo.

Ojo, me acaba de pasar, llegue al cajero, al hacer la transacción de retiró se tardó más de lo normal, al ver que la ventanita donde debería salir el dinero estaba ese pedazo de lámina tapándola, afortunadamente mi primo llegó y con unas pinzas pudo quitarla y recuperar el dinero, seguramente estaban cerca los malandros esperando”; detalló.

EL objetivo de esta modalidad de robo es que los cuentahabientes que pretenden disponer de dinero, éste se queda atrapado de manera momentánea, motivo por el cual los afectados pueden creer que hubo un error en la operación del sistema y se retiran para pedir ayuda.

Los maleantes aprovechan la confusión y el descuido de sus víctimas, para retirar manualmente y en pocos segundos la “trampa”, llevándose así el efectivo que estaba atorado, lo cual representa un hurto directo a las personas y no a la institución bancaria.

“Lo comparto porque había visto este tipo de estafa, pero no me imaginé que me iba a pasar a mí, cuídense mucho y vean que esté libre la ranura de los cajeros”, expresó en su publicación.

En caso de que ocurra dicha situación, se recomienda inmediatamente verificar el saldo en pantalla, así como en la aplicación bancaria correspondiente, por lo que es necesario tenerla descargada y vinculada con la tarjeta.

Sin retirarse del sitio, se debe solicitar ayuda al personal de la sucursal, asimismo denunciar de manera oportuna a la línea de emergencia 911, con el fin de que las autoridades competentes tengan registro y atiendan el hecho.

Recomendaciones al utilizar cajeros automáticos

Procura retirar efectivo en sitios concurridos y en horario diurno.

Presta atención a las personas que puedan encontrarse en el interior como en el exterior del lugar al que acudas a realizar un retiro.

Revisa que no haya algún artefacto que obstruya el dispensador de efectivo de la máquina.

Si tu dinero no es entregado, verifica tu saldo y si la cantidad fue descontada, inmediatamente llama a la línea 911, espera en el sitio hasta que llegue una unidad policial.