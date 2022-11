Es costoso ser deportista con discapacidad   

Ensenada BC.- A Francisco Javier Arias Tamayo, mejor conocido como “El Toro” en Ensenada, su discapacidad no lo ha frenado para para practicar atletismo y a sus 61 años de edad está por participar en su carrera número 308, sin embargo, lamentó la falta de apoyo a los deportistas con discapacidad.

“Me dio meningitis a los tres años y uso aparatos ortopédicos y me muevo con muletas, promuevo el deporte en silla de ruedas desde 1986 y el tema de las rampas y estacionamientos en las vías públicas para personas con discapacidad”, recordó.

El Toro como lo conocen en las competencias, todas las mañanas utiliza su silla de ruedas para trasladarse al mercado y comprar los insumos para su puesto de sodas y golosinas que tiene enfrente del Sanatorio del Carmen, ubicado en Avenida Obregón y Calle 11, al que llama Toroxxo.

Yo soy soltero y tengo 25 años con mi puestecito, de eso vivo, el año pasado acabo de comprar una silla que me costó 47 mil pesos para poder seguir en el atletismo, ya tengo 34 años practicando deporte, sin embargo, es muy costoso, para adquirir la silla yo puse 22 mil pesos y gracias a un evento de venta de hamburguesas que organizó un amigo pude juntar la otra parte”

Indicó.

Medios maratones

Mencionó que ha participado en la mayoría de los medios maratones que se realizan en Ensenada y este domingo 27 de noviembre participará en su carrera número 308, la cual es organizada por una conocida farmacia.

“Malamente estamos muy atrasados en el apoyo a las personas con discapacidades, somos muy discriminados en muchas cosas, por ejemplo, en las carreras el premio a los competidores normales es en efectivo y a nosotros no nos dan efectivo, solo nos dan una medalla o un reconocimiento, yo lo hago porque me gusta promover el deporte, porque muchos se me acercan y me dicen que compiten porque me han visto y los inspira”, expresó.

Francisco Javier consideró que no hay muchos atletas con discapacidad debido a que es un deporte caro y con muy poco apoyo.

Jóvenes con discapacidad

“La silla costó 47 mil pesos, pero la pura llantita cuesta 100 dólares y yo me gasto tres o cuatro pares de guantes al año que cuestan alrededor de 400 pesos, hay poco apoyo, pero el deporte y yo somos uno, me mantiene activo, tengo 61 años y no siento los años”, afirmó.

Por último, consideró que hay muchos jóvenes con discapacidad que, debido a la falta de apoyo, prefieren no salir a las calles, por lo que aseguró que se pueden acercar a él para compartir su experiencia y motivarlos.

“Yo miro mucha gente que se deprime cuando tienen accidentes, muchos se quieren quitar la vida, yo desde los tres años estoy así y también tuve un trauma, cuando tenía 12 a 14 años no me gustaba salir, me daba vergüenza de mí mismo, hasta que yo me dije, nadie es perfecto, todos tenemos problemas y empecé a vencer los obstáculos, a esas personas les digo que le echen ganas y aquí estoy”, manifestó.