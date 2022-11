Comunidad indígena de Maneadero se manifiesta en el Palacio Municipal

Ensenada, B.C.- Miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de Maneadero se manifestaron ayer en el Palacio Municipal, para exigir que sean incluidos en las obras del Ramo 33, argumentando que siempre han sido ignorados y carecen de servicios básicos.

El presidente de la Unión de Comunidades Indígenas, Rubén Velasco Pacheco, mencionó que año con año, la Colonia Santa Juquila ha presentado el registro de su comité ciudadano, sin embargo, nunca ha recibido un apoyo por parte del gobierno municipal.

Ya van varios años que consecutivamente registramos el comité por parte del Ramo 33, hay cerca de 200 habitantes y no contamos con agua potable, luz eléctrica, raspado de calle, ni regularización de la tenencia de la tierra”, expresó.

A pesar de que es una colonia irregular, puntualizó que la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, establece dos criterios para la aplicación del Ramo 33, que puede ser por número de población o por contribución, sin embargo, si no hay contribución automáticamente entra el criterio del número de población.

“En ninguna parte de la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe o deja afuera a las colonias no regularizadas, el hecho de que no estemos regularizados no impide que seamos partícipes de ese recurso, este año el Ramo 33 tuvo más de 120 millones de pesos, sin embargo, de ese recurso muy poco se ha invertido en Maneadero, creemos que el presidente municipal y su equipo está haciendo muy buen trabajo en la ciudad, pero ha estado dejando en segundo término a la periferia”, explicó.

Marginación

Velasco Pechado recordó que los recursos del Ramo 33 deben ser destinados en las colonias de mayor marginación, por lo que es importante que el gobierno municipal tome en cuenta a Maneadero.

“Un 80% de la población de Santa Juquila es de pueblos originarios, sobre todo el pueblo mixteco, el 90% de su población se dedica al trabajo en el campo como jornaleros agrícolas, sentimos que simplemente ha sido un descuido del equipo del presidente municipal y que no han renovado el Consejo, van tres años que tienen el mismo Consejo, hay uno o dos consejeros por Maneadero que no nos visitan y que no hace su trabajo, es necesario renovar el Consejo del Ramo 33”, puntualizó.

Al término de la manifestación fueron recibidos por Víctor Iván Chávez, encargado de despacho de Bienestar Social Municipal, para dar seguimiento a las peticiones de la Unión.