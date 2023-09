Mercado Público Municipal de Ensenada se inaugura este mes, asegura alcalde

Ensenada, BC.- La renovación del Mercado Público Municipal es la única obra que falta por inaugurar de las que se realizaron con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Sin embargo, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, reveló que se inaugurará a finales de este mes.

“Ahorita estamos en algunos detallitos de pintura y tomas de drenaje, el próximo 27 de septiembre se va a inaugurar, ayer hicimos una sumatoria de todas las inversiones que hicimos en el primer cuadro de la ciudad y son más de 138 millones de pesos en todo lo que hemos estado realizando”, destacó.

Otras obras de rehabilitación

Como parte del PMU también se realizaron obras como la rehabilitación de la Plaza Cívica de la Patria, la renovación del Parque Revolución, la construcción de malecón y núcleos de servicio en Playa Hermosa y la construcción de un centro de desarrollo comunitario con parque y equipamiento deportivo en la Colonia 89, las cuales ya fueron inauguradas.

No obstante, el Mercado Público Municipal requirió ajustes de última hora en el presupuesto a causa de vicios ocultos en las estructuras, debido a los años de abandono y nulo mantenimiento del ex mercado, por lo que se tuvo que invertir recurso en la conservación de muros y parte de la edificación original, de manera que ésta dure más de 50 años en buen estado.

El edificio cuenta con amplios espacios abiertos, locales comerciales en la planta baja y área para la venta de alimentos en la planta alta, sin embargo, se espera que gran parte de la oferta sea de productos locales.

El día que inauguremos se va a soltar la convocatoria para las concesiones, va a ser muy específica sobre qué giros se van a poder llevar a cabo en operación dentro de los locales, son 26 locales, va a haber biblioteca digital y un área para la venta de alimentos y bebidas”, concluyó.

Trabajos de calidad

El presidente municipal comentó que ha sido muy estricto con las empresas que están ejecutando obras en el municipio, ya que en algunos casos los trabajos no eran de calidad.

“A nosotros nos gusta que las cosas queden bien, que las obras estén bien hechas, entregadas en tiempo y forma y de calidad, que lamentable que yo haga tanta publicidad por una obra y que al rato se esté cayendo o tenga vicios ocultos, he sido muy exigente que me cumplan, me han correteado por todas partes para que les firme el acta de entrega, pero no les he firmado nada hasta que cumplan”, puntualizó.