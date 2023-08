Destaca Armando Ayala trabajo en vialidades de Ensenada

Tijuana, BC.- Durante 2023 la actual administración municipal de Ensenada alcanzó el millón de metros cuadrados rehabilitados, informó el Alcalde de ese Municipio.

En entrevista con GH, Armando Ayala Robles resaltó los trabajos de bacheo al asegurar que ninguna otra Administración alcanzó tal cifra.

Traemos el plan de pavimentación más amplio que haya tenido la ciudad, acabamos de cumplir un millón de metros cuadrados de pavimentación, en cuatro años de gobierno, batimos récord”, expresó.

Los trabajos equivalen a un total de mil 666 cuadras de 600 metros cuadrados cada una, detalló.

Al mismo tiempo se trabaja en mejorar la movilidad del puerto, dijo, a través de la semaforización y sincronización de 54 cruceros con una inversión de 50 millones de pesos.

¿Cuál sería el balance que haría al frente del Ayuntamiento?

Nos resta un poquito más de 400 días para concluir la administración y ya estamos haciendo una evaluación del plan municipal de desarrollo, prácticamente hemos cumplido con todas las líneas de acción. Traemos obra estratégica prioritaria como es la modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, el nuevo distribuidor vial y otras obras que ya se concluyeron como el libramiento Ensenada, la conexión del Zertuche, estamos por inaugurar el Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 89 y el Mercado Público Municipal, traemos obra social que estamos haciendo en las colonias con el Ramo 33, traemos el plan de pavimentación más amplio que haya tenido la ciudad, acabamos de cumplir un millón de metros cuadrados de pavimentación, en cuatro años de gobierno, batimos récord, que equivale a mil 666 cuadras pavimentadas de 600 metros cuadrados, y traemos pendientes obras de la iniciativa privada, Energía Costa Azul, estamos metiéndole a la infraestructura deportiva, estamos rehabilitando dos albercas semiolímpicas, estamos empastando campos de fútbol, vamos iniciar la ciclovía de 17 kilómetros por un valor de 20 millones de pesos, tenemos pendiente en noviembre iniciar la construcción del puente de la calle Ámbar, traemos en este mes el arranque del Centro de Comando Municipal para la operación de cámaras de videovigilancia y las salas del Nuevo Sistema de Justicia Cívica que entra en vigor el año que entra, traemos la instalación de 200 cámaras de vigilancia. Si nos ponemos a sumar todas las obras, federación, estado, municipio e iniciativa privada, estamos hablando que en estos últimos años Ensenada se ha visto beneficiada con casi 5 mil millones de pesos de inversión mixta.

Sobre el bacheo, ¿cuánto se está invirtiendo?

Este plan y esta meta cumplida han sido federación, estado, municipio e iniciativa privada sin endeudar al Ayuntamiento.

No hemos aumentado la deuda pública, hemos disminuido la deuda pública, pero todavía el ayuntamiento está en una situación financiera un tanto complicado porque traemos un déficit de 300 millones de pesos, lo cual, vamos a mitigarlo con crédito a corto plazo de 100 millones en noviembre con un plan de austeridad y bajar algunos gastos, entonces consideramos que vamos a cerrar con algunos problemas financieros este año, pero vamos salir adelante.

¿Esto no afectará el pago a los trabajadores?

Es lo que estamos tratando que no se vean afectados ni tanto los trabajadores sindicalizados, policías y de confianza, que haya pago de aguinaldos, que haya pago para las catorcenas, para la prima vacacional, ahorita estamos también pagando Issstecali y Seguro Social, tal vez algunos convenios se vean afectados, pero vamos a tratar de reponernos al inicio del año.

En octubre dará su segundo informe de gobierno, ¿qué logros resaltará?

Vamos a resaltar las obras que estamos haciendo que te platicaba, la gran inversión; la eficiencia de los servicios públicos, seguimos a un 98% en la recolección de basura y también se acaba de dar el fallo para una nueva concesión del alumbrado público entonces eso es algo que voy a resaltar en mi informe, voy a resaltar también los datos que tenemos en materia de seguridad, en lo que va del año llevamos 65 homicidios un 69% a la baja en relación al año pasado que ya traíamos un 55% a la baja y los delitos de bajo impacto también, el gobierno municipal no ha aumentado la deuda pública y también el trabajo que hemos hecho en el ordenamiento territorial porque vamos próximamente a aprobar el plan de desarrollo urbano y centro de población que no se actualiza desde el 2009 y eso va dar más garantías y certeza jurídica a quienes quieren invertir.

¿Contempla cambios en su gabinete camino a su último año de gobierno?

Estoy en una evaluación, de hecho voy a tener una reunión con mi gabinete el próximo lunes a las once, se les va a exhortar a enfocarse, a dar mayores resultados y se les va también invitar a que pidan licencia quienes se deseen sumar a una campaña o al apoyo de alguna otra persona o postularse a algún puesto, no quiero personas que estén desenfocadas, que se estén queriendo comer la torta antes del recreo porque ya anda la zopilotada rondando la casa municipal.

¿Cuáles son los proyectos y obras que trabajará en el 2024?

Para el 2024 nuestra meta es concluir lo que voy a iniciar en este año, en 2024 quiero inaugurar todo porque no pienso dejarle un cinco a la que viene o al que viene de los recursos que yo gestioné, yo gestioné 500 millones de pesos con Energía Costa Azul para obra social y me falta aún concluir algunos proyectos como la semaforización que son 50 millones de pesos, como el proyecto de pavimentación de la avenida Juárez que son 100 millones de pesos. Eso sí, voy a dejar una ciudad transformada, cambiada con una ley de ingresos mucho más arriba que lo que yo recibí hace cuatro años, mil 600 millones de pesos, ahorita tengo 2 mil 364 millones de pesos, entonces se va dejar un municipio financieramente con más capacidad y también con una mejor calificación financiera.

¿Qué proyectos tiene para mejorar la movilidad?

La semaforización, son 54 cruceros que se están modernizando en una sincronización y automatización de los circuitos, tenemos desde la caseta de San Miguel hasta la calle Esmeralda, que ahí ya está trabajando ese circuito, de repente cambian una sección en verde, hay una circulación más rápida y menos tiempo, ¿Qué se trabaja con esto? Que el tráfico no este tan pesado, que haya más movilidad, que haya menos gastos de combustible y que haya menos contaminación, luego va ser la Reforma, que es otra arteria principal de la ciudad, y después la avenida Juárez, esas son las tres vías que se van hacer vías rápidas, que se están automatizando, las dos primeras vías para noviembre.

¿De qué manera participa el Ayuntamiento en Sassi del Valle?

Es un proyectazo que sucede en mi administración, que les va ir muy bien a ellos, porque son de fe y creen en la numerología, pusieron la primera piedra el ocho del ocho a las ocho con ocho, entonces yo soy creyente de la numerología. Es una inversión de mil 500 millones de pesos en varias etapas, va estar operando la primera etapa en la primavera de 2024, el ayuntamiento dio todas las facilidades en la factibilidad y los usos de suelo para que se pueda iniciar esa obra.

En cuanto a turismo, ¿qué tanto ha mejorado Ensenada y qué expectativas tienen?

Ahorita cerramos arribita de los seis millones de turistas el año pasado, turismo marítimo a través de los cruceros, turismo aéreo y terrestre, es muy poco aéreo, pero están llegando casi 20 avionetas turísticas a la base aérea militar, cerramos con 330 cruceros y muchos eventos turísticos, conciertos, la vendimias, el paseo Rosarito-Ensenada, el aniversario de Ensenada, las fiestas patrias, en fin todo lo que tenemos, porque no hay malas notas de inseguridad, tenemos mucha actividad turística y porque hemos trabajado en tener la ciudad un poco más presentable, estamos trabajando un proyecto en el distrito centro histórico, es un inversión de casi 50 millones de pesos, vamos a concluir la calle primera, banquetas, equipamiento urbano, alumbrado ornamental, estamos transformando la ciudad y eso le da más confianza a la gente de que vaya, se hospede en el centro y salga a cenar con su familia y camine por la calle en la noche.

¿Cómo está la relación con la Gobernadora del Estado?

Más que bien, si estaba bien, más que bien, más que bien, o sea, excelente.

¿Qué opinión le merece Jaime Bonilla tras la salida de Morena y ahora al frente del PT?

Ese tema ya esta medio quemado, esa noticia de que yo me iba al PT, que me tiró Bonilla, pues ya hemos hablado mucho, ya conocen cómo es el ingeniero Bonilla, y como estaba la situación con la Gobernadora y yo en medio, entonces yo decidí seguir adelante, ver por mi municipio, tener buena relación con el estado para que nos vaya muy bien y aparte yo no tengo ningún problema con la gobernadora. Me siento muy contento, muy motivado porque creo que he tomado las mejores decisiones, yo al ingeniero lo aprecio mucho, le tengo un cariño especial, es una persona que me apoyó en mi carrera por muchos años y cuando él necesite de mí y él me llame, yo le voy apoyar en lo que yo pueda y en lo que él necesita en la trinchera que yo esté.

Hay varios interesados a la alcaldía de Ensenada, ¿qué opinión tiene de los interesados?

Hay interesados por todas partes, antes no había tantos interesados porque estaba del cocol, pero ahora ven a Armando Ayala que inaugura obras por todas partes, sale en los periódicos, que es amigo de la gobernadora y del presidente pues creen que todo cayó del cielo, y dicen ya me vi, le quiero entrar, ahora si me siento morenista, pero bueno, hay niveles, mi pleno reconocimiento a la gente de las bases, ¿a quien apoya Armando Ayala? A la gente de las bases, y hay quienes tienen los derechos, pero son los del fastpass, que antes cuando estábamos construyendo el movimiento estaban en otros partidos, apoyando a otros personajes porque así era su interés económico, otros trabajando de funcionarios en los partidos opositores y ahora después se sumaron, se hicieron funcionarios y pues ya se crecieron, ya se sienten con los derechos de participar, si, si los tienen, pero no tienen el reconocimiento de las bases.