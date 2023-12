Investigadora advierte consecuencias de contaminación en las playas de Ensenada

Ensenada, BC.- Actualmente Playa Hermosa se encuentra cerrada por las descargas de aguas residuales derivadas de los trabajos de rehabilitación en la planta de tratamiento El Naranjo.

Sin embargo, la investigadora Karina Lugo Ibarra, adscrita a la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, advirtió las consecuencias de arrojar aguas sin tratar al mar.

“El saber que se están liberando aguas tal cual sin tratamiento va contra nuestra Ley de Aguas Nacionales, la NOM-001 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales, de entrada, estamos incumpliendo y después lo que genera, porque, aunque hay un aviso de no realizar actividades recreativas de ningún tipo, ni siquiera caminar en la arena, vemos que hay personas, mascotas y actividades”, expuso.

Problema de salud pública

La catedrática advirtió que la contaminación en la playa puede generar un grave problema de salud pública.

En estas fechas tenemos las vías respiratorias que son las principales en cuanto a infecciones, pero ahora vamos a tener otro tipo de infecciones asociadas a este problema de contaminación, gastrointestinales, en los ojos, en la piel y algunas personas que puedan tener otro tipo de reacción”, declaró.

Lugo Ibarra dijo que es falsa esa creencia de que una vez que dejen de arrojar aguas contaminadas al mar al paso de los meses la playa se limpia sola gracias a las corrientes.

“No estamos considerando el sustrato, es decir, sorbe qué se están depositando esas bacterias, sobre material limoso, arcilloso, arenoso o qué tipo de sustrato lo recibe y si hay flujo continuo como para que realmente se vaya hacia otro sitio, no es tan fácil como se comenta”, apuntó.

No hay un programa de diagnóstico

La investigadora dijo que de parte de las autoridades no se tiene un programa de diagnóstico y si es que existe no está publicado ni disponible en ninguna plataforma.

“Primero deben tener un programa de diagnostico para poder saber como combatir o resolver este gran reto que se tiene y después plantear la solución y monitorear esa solución, evidentemente se requiere mayor capacidad en las plantas de tratamiento y mayor regulación, esas descargas de aguas residuales no tratadas no deberían de llegar a los arroyos”, planteó.

La experta destacó que en Ensenada hay una comunidad científica que conoce su estado y su municipio, sin embargo, debe ser tomada en cuenta.

“Las empresas contratadas para estas ampliaciones no son locales, y para tener esa visión de qué se requiere en este municipio y esta zona de playa evidentemente se requiere de personas que conozcan la situación, pero como ya dije, se requieren programas de diagnostico y monitoreo, no nada más es ampliar la planta y ya”, enfatizó.

Presencia de parásitos

Karina Lugo dijo que poco se ha hablado sobre la presencia de huevos de helminto en el ambiente derivado de la contaminación, el helminto es un parasito que puede afectar tanto a humanos como animales y pueden producir enfermedades.

“Son parásitos que están en las aguas residuales no tratadas y están regulados en la NOM-001 de Semarnat, es un indicador de si se deben o no liberar estas aguas residuales y lo que sucede es que son altamente resistentes a temperaturas, salinidades, no son eliminados tan fácilmente y pueden transportarse en el ambiente con vientos fuertes, personas están caminando alrededor de las olas y de los arroyos, ahí sí tienen que estar protegidos con cubrebocas”, recomendó.