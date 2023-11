Playa Hermosa en Ensenada estará cerrada un mes

Ensenada, BC.- El Comité de Playas Limpias emitió un cierre precautorio de Playa Hermosa, Conalep 1, Conalep 2 y Pacífica.

Lo anterior, debido a que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), verterá mar aguas residuales sin tratamiento por este periodo por las obras de rehabilitación de la planta El Naranjo.

Al respecto, Gabriela Elena Suarez, vocera de la organización Conspiracionistas de Ensenada, consideró que a pesar de que los trabajos de rehabilitación serán positivos para la ciudad y las playas, este tipo de descarga de manera prolongada podría generar daños al ecosistema y a la salud de los ensenadenses.

Oficialmente anuncian una descarga de un mes con ese cinismo total de: “vamos a hacer las mejoras, pero vamos a tirar eso”, y todos sabemos que Playa hermosa lleva dos años siendo de las playas más contaminadas de México y eso en realidad porque se le hacen las mediciones pertinentes”, indicó.

Otras playas sin muestreos

La activista dijo que además de Playa Hermosa y las aledañas como Conalep 1, Conalep 2 y Pacífica, hay otras playas en Ensenada que no son muestreadas y por lo tanto se desconoce el nivel de contaminación que tienen.

“Hace un mes nos reunimos con el cabildo para tratar diferentes problemáticas de El Sauzal y nosotros le pedimos a Coepris que hiciera mediciones en El Sauzal porque aquí no están cerradas no porque estén limpias, sino porque no se están realizando las mediciones pertinentes, Coepris nos dijo que sabían de la problemática que hay de contaminación pero que no tienen presupuesto para las mediciones”, señaló.

Gabriela Elena consideró que el hecho de que no sea tan mediático el problema de contaminación de El Sauzal no es porque no sea igual de grave que Playa Hermosa, sino porque no se le ha prestado atención.

“Playa California se cerró recientemente por el mismo problema de aguas negras, básicamente parece una tomada de pelo lo de Playa Hermosa, que avisan y hasta parece publicidad de un evento diciendo que durante un mes van a tirar descargas de aguas negras”, expresó.

Repercusión en salud de los humanos

La activista comentó que la contaminación de las playas tiene una fuerte repercusión en la salud de los humanos.

“No solo es cuando el agua está en el mar, sino cuando sube y baja la marea, todas esas heces fecales se quedan en la arena, baja la marea y aunque digan que no vayan al mar, la gente va a la playa y está caminando, la arena vuela y eso está lleno de heces fecales, eso genera un daño a la salud que tampoco se ha cuantificado, hemos pedido que se trabaje con el personal de salud para medir cuántas personas están llegando al médico con problemas gastrointestinales”, consideró.

Asimismo, recordó que recientemente se registró la muerte de aves en Playa Hermosa y se desconoce si tiene relación con la contaminación.

“Se tiene que trabajar con la academia para hacer las investigaciones pertinentes, cómo afecta al medio ambiente las descargas, que es evidente”, mencionó.