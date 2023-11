Inicia rehabilitación de la planta de tratamiento El Naranjo

Ensenada, B.C.- Ante las múltiples quejas de la ciudadanía por los malos olores y la contaminación generada por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento El Naranjo, ayer autoridades de la Secretaría del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunciaron el arranque de la rehabilitación de la planta,

El director de la Cespe, Alonso Centeno Hernández, mencionó que al inicio de la administración se hizo un diagnostico que arrojó un sinnúmero de deficiencias y retos que el organismo tendría que enfrentar para garantizar el abasto de agua potable en Ensenada y San Quintín.

En ese diagnostico notamos que de las seis plantas que el organismo tenía, prácticamente cinco no estaban operando, es decir, una crisis en materia de saneamiento que provocó que Playa Hermosa fuera tristemente noticia nacional al estar cerrada durante dos años por altos niveles de contaminación y que no permití el uso recreativo, los ciudadanos y los turistas no podían acceder a ella por estar en riesgo”, refirió.