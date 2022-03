Está frenada la inversión por la reforma eléctrica: Coparmex

Ensenada, B.C.- Durante su visita a Ensenada, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, habló de los efectos negativos que ha tenido la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania y principalmente la reforma eléctrica en la economía de México.

En cuanto a la pandemia, recordó que con los cinco meses que estuvo todo cerrado en 2020 se perdieron 1 millón 100 mil empleos formales que estaban dados de alta en el Seguro Social.

Tardamos 19 meses en recuperar esos empleos, sin embargo, nos hace falta el millón 100 mil empleos que debidos haber generado en 2021, todavía hay algunas entidades que no han recuperado el empleo y sabemos que cayó 8.5% en 2020, rebotó 5% en 2021 y la expectativa de crecimiento este 2022 estará alrededor de 1.5 a 2%, quiere decir que no vamos a recuperar el nivel económico de antes de la pandemia sino hasta 2023”, detalló.

Medina Mora puntualizó que la situación de la invasión de Rusia en Ucrania, está empezando a afectar, y se ve claramente reflejado en la inflación y el encarecimiento de algunos productos a nivel internacional.

“Vemos cómo va subiendo el precio del petróleo, esto afecta toda la economía mundial, venimos de una crisis por la pandemia, una crisis de la salud que afecta la economía y ahora una crisis por una guerra que también afecta la economía”, lamentó.

Asimismo, aseguró que inversión es lo que más hace falta en el país, sin embargo, las empresas no han querido arriesgarse a invertir en México por temor.

“La inversión está detenida porque se presentó una reforma constitucional en materia eléctrica que genera incertidumbre, hay empresas que quieren invertir en nuestro país, tanto internacionales como nacionales, y que estañan en espera de saber cuáles son las reglas del juego, y esto no nada más detiene la inversión en el sector energético, también en otros sectores”, señaló.

En ese sentido, dijo que hay varias ciudades del país donde hay proyectos de inversión, pero la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con energía suficiente para surtirles.

“Nos parece que al gobierno le corresponde no estar posponiendo esta discusión de la reforma eléctrica, desde el sector empresarial hemos tenido una postura firme, no debe ser aprobada la reforma constitucional como fue presentada, sin embargo, hay condiciones para negociar ajustes a los contratos y a las condiciones derivadas de la reforma energética de 2003”, apuntó.

El presidente de Coparmex indicó que los empresarios están abiertos al diálogo e incluso ya han tenido pláticas con el poder legislativo y en el poder ejecutivo para que en el corto plazo se puedan tener los ajustes necesarios.

“Si no generamos un entorno de confianza, no va a llegar la inversión al país, a pesar de las grandes oportunidades que tenemos, no importa lo que ha generado la pandemia, ni la invasión de Rusia a Ucrania, en el sentido de que sigue habiendo oportunidades de inversión en el país y eso es lo que tenemos que impulsar”, manifestó.

1 de cada 12 empresas han sido víctimas de un delito

Port otra parte, mencionó que recientemente hicieron una encuesta a las 36 mil empresas socias de Coparmex, que arrojó que 1 de cada 12 empresas han sido víctimas de algún delito en el último año.

El líder empresarial comentó que en primer lugar está el robo de mercancía, en segundo lugar, el robo de vehículos y en tercer lugar la extorsión que incluye el cobro de piso.

“Desde Coparmex hacemos la exigencia de que se coordinen las autoridades federales, estatales y municipales, para darnos la seguridad que todos queremos y ofrecerles la colaboración desde la ciudadanía para que a partir de observatorios ciudadanos de seguridad podamos colaborar con las autoridades”, expresó.