Ensenandenses cierran vialidades para exigir agua en sus colonias

Ensenada, BC.- Habitantes de diversas colonias de Ensenada se manifestaron cerrando vialidades para exigir a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), que normalice el abasto de agua y el servicio de pipas, ya que hay quienes tienes más de seis meses sin agua.

Los manifestantes provenían de colonias como: Bellavista, Sexto Ayuntamiento, El Sauzal, Lomalinda, Puerto Azul y Villas del Prado II, entre otras que se han visto afectadas por los constantes cortes de agua, el jueves cerraron la Calle Nueve esquina con Gastélum y el viernes cerraron la Calle Diez y 20 de noviembre.

Te puede interesar: Se complica abasto de agua por vandalismo y fugas

“El director de la Cespe siempre nos dice lo mismo, que el acueducto no sirve, y nos explicaron que ahorita hay mucha persona morosa que no ha pagado el servicio, y no se va a reestablecer el agua hasta que se pague todo lo que se debe, y mientras van a estar mandando las pipas de agua, pero esas pipas nada más alcanzan para diez familias, las pipas ya no son la solución”, expresó Abraham Díaz, de la colonia Cuatro Milpas en El Sauzal.

Cancelan clases por falta de agua

Asimismo, mencionó que hay colonias donde las pipas no pueden ingresar e incluso la semana pasada tuvieron que cancelar clases en una escuela primaria de la colonia Sexto Ayuntamiento debido a la falta de agua.

Te puede interesar: Ciudadanos interponen denuncia por contaminación de Playa Hermosa

“En algunas colonias mandan el agua, pero la presión es muy baja y no alcanza a llegar a las partes más altas, mucha gente se queda sin agua, yo he estado comprando agua y he pagado hasta 400 pesos por un tanque de mil litros y la verdad se me hace mucho porque ya llevo 800 pesos en menos de 15 días, aparte tengo que pagar el recibo y no es justo”, explicó.

Otro de los manifestantes consideró que ante la gran cantidad de tomas clandestinas que hay, la Cespe debería contar con un número parta que se puedan reportar de manera anónima.

Te puede interesar: Comparece titular de Infraestructura de Ensenada ante comisiones

Colonias con hasta seis meses sin agua

“Si la Cespe no tiene ojos, nosotros los vecinos le podemos echar ganas con eso, que haya un número anónimo donde se reporten todas las fugas, eso ayudaría mucho”, opinó.

Por su parte, Lupe Hernández Valdez, mencionó que hay colonias que tienen hasta seis meses sin agua.

Te puede interesar: Anuncian otro corte de agua en Ensenada

“Esto es una bomba de tiempo que va a estallar, pero se puede evitar, tiene que tomar cartas en el asunto el ejecutivo, el secretario del agua y el director de la Cespe porque la gente no va a aguantar más tiempo y nosotros vamos a estar para apoyarlos, no vamos a desistir porque el agua es un derecho, cómo es posible que el recibo del agua llegue y no haya agua, 95 pesos la cuota mínima, no puede ser posible, es una burla”, apuntó.