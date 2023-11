En 2023 han fallecido 28 personas en situación de calle en Ensenada

Ensenada, BC.- Con la llegada del frío y las lluvias se agrava la situación de salud de las personas en situación de calle, sin embargo, el principal problema es el aumento de adicciones a sustancias nocivas, comentó Rogelio Castro Segovia, director de la organización civil “Por amor a las calles”.

“Las muertes se han incrementado por temas de salud, el último fue hace unos días en El Zorrillo en una casa abandonada sin techo, se durmió y ya no despertó, ahorita lo que los está matando es el fentanilo”, señaló.

El activista comentó que quienes consumen esa droga tienen severos problemas de salud y al no tener un techo el frío resulta ser la estocada final.

Está haciendo demasiado frío en Ensenada y sí se están poniendo mal. En o que va del año llevamos 28 personas en situación de calle que han fallecido, este año ha habido un aumento de aproximadamente el 20%, pero principalmente ha sido a causa del consumo de droga”, indicó.

Más jóvenes en situación de calle

Castro Segovia dijo que este año ha habido más personas jóvenes en situación de calle, ya que antes generalmente eran personas mayores de 40 0 50 años.

“Ahora andan entre los 19 y 20 años ya con problemas de salud mental, de los últimos que hemos sepultado que han sido seis, tres tenían de 30 a 35 años y se fueron en calidad de desconocido”, detalló.

El director del albergue “Por amor a las calles”, señaló que es muy complicado convencer a las personas con adicciones para que vayan a refugiarse a su albergue, ya que únicamente quieren estar en las calles.

“Por lo regular ellos no quieren ningún tipo de apoyo, su comportamiento es totalmente indiferente, no les interesa nada, no quieren que los ayudes ni ir a un médico, ese es el comportamiento de una persona en situación de calle con problemas de adicción, hablando específicamente del fentanilo, una droga que por lo barata y accesible para conseguir ha ido en aumento”, expuso.