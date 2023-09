Por primera vez dan sepultura a una persona en situación de calle en Ensenada 

Ensenada BC.- Por primer aves en Ensenada se logró dar sepultura al cuerpo de una mujer en situación de calle que no fue reclamado por sus familiares, en vez de mandarla a la fosa común, informó el director de la Asociación Civil Por Amor a las Calles, Rogelio Castro Segovia.

Teníamos cerca de cuatro años visitando a la Fiscalía, cada que una persona en situación de calle fallece se nos contacta a nosotros para ver si no tenemos algún dato o conocemos a sus familiares y de ahí nace la inquietud de recogerlos nosotros y que no fuerana la fosa común”

Comentó.

No obstante, reconoció que se toparon con un candado debido a que la Fiscalía General del Estado no permitían hacer ese tipo de movimientos, ya que es un protocolo a nivel nacional donde nadie puede reclamar un cuerpo si no hay una relación consanguínea.

Permanecerán en fosa

El activista explicó que algunos de los cuerpos que permanecen en la fosa común ni siquiera han sido identificados y solo se les conoce por un número de serie, algo que esperan que cambie con el caso de Karina Moreno Moreno.

“Se nos habla de la Fiscalía que se nos iba a libera el primer cuerpo de una mujer, Karina Moreno falleció a la edad de 50 años de un infarto, Semefo liberó el cuerpo y DIF nos apoyó con el tema de la caja del velatorio, Bienestar del Estado nos apoyó también y en DIF Municipal nos apoyaron con el terreno”, detalló.

Rogelio Castro mencionó que actualmente hay cuatro cuerpos en calidad de desconocidos en Semefo y después de cumplirse los días que la Fiscalía necesita para agotar todas las instancias de que no tengan familia, es probable que se los entreguen a su asociación civil y agregó que se tiene un espacio en el Panteón Municipal Número 3 donde sepultarían los cuerpos.

Karina Moreno murió en días pasados al interior de un estacionamiento ubicado en la Zona Centro y su cuerpo fue velado la noche del jueves 14 de septiembre con un servicio cristiano.